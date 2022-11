Ucrânia: Com minas e armadilhas, Rússia fez Kherson uma ‘cidade da morte’

Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial da Ucrânia, alertou nesta quinta-feira, 10, que as forças russas estão colocando armadilhas na cidade de Kherson, acusando Moscou de tentar transformá-la em uma “cidade da morte”.

Podolyak alegou que os militares russos “armam minas [terrestres] em tudo o que podem: apartamentos, esgotos” e que “artilharia na margem esquerda” do rio Dnieper – armamento pesado, como projéteis – “planeja transformar a cidade em ruínas”.

Segundo o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, o exército russo enviado para a cidade de Kherson “veio, roubou, comemorou, matou ‘testemunhas’, deixou ruínas e foi embora”.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022