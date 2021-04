Príncipe Harry e Meghan Markle homenageiam príncipe Philip

O anúncio da morte do príncipe Philip nesta sexta-feira, 9, acontece em um momento turbulento para a família real britânica, um mês após uma entrevista repleta de acusações pelo príncipe Harry e por sua esposa, Meghan Markle.

Na época, as declarações do casal foram consideradas um desrespeito ao estado de saúde debilitado do príncipe Philip, que estava prestes a completar 100 anos.

Meghan e Harry reagiram à notícia da morte do príncipe postando uma mensagem no site de sua organização de caridade, Archewell.

A mensagem diz: “Em amorosa memória de Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, 1921-2021. Obrigado pelo seu serviço. Sentiremos muito a sua falta.”

Ainda há especulações sobre a presença de Harry e Meghan em um velório. É possível que apenas Harry compareça, à medida que Meghan está grávida do segundo filho do casal, dificultando uma viagem longa.