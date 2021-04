Galeria: a vida do príncipe Philip em fotos

Marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip faleceu aos 99 anos nesta sexta-feira, 9. A saúde do monarca, que completaria 100 anos em junho, vinha se deteriorando nos últimos anos. Segundo o Palácio de Buckingham, o duque de Edimburgo morreu de “forma pacífica” no Castelo de Windsor.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo”, diz o comunicado de Buckingham. “Novos anúncios serão feitos no momento oportuno. A Família Real se reúne a pessoas de todo o mundo no luto pela sua perda”.

Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca, bisneto da rainha Victoria e nascido na ilha grega de Corfu em 1921, era casado havia 73 anos com Elizabeth. Nos últimos anos viu sua saúde se deteriorar e foi levado ao hospital diversas vezes. Em maio de 2017 abdicou de suas funções reais, e desde então não participava de eventos públicos.

Veja abaixo alguns momentos marcantes da vida do monarca:

1/21 Príncipe Philip da Grécia, mais tarde duque de Edimburgo, ainda criança, em julho de 1922 - (Hulton Archive/Getty Images) 2/21 Príncipe Philip vestido para uma produção da Escola Gordonstoun de 'MacBeth', na Escócia, em 1935 - (Fox Photos/Getty Images) 3/21 O duque de Edimburgo jogando beisebol, em 1947 - (Douglas Miller/Keystone/Hulton Archive/Getty Images) 4/21 O tenente Philip Mountbatten na Royal Naval Officers School, em Kingsmoor, Inglaterra, no ano de 1947 - (PNA Rota/Keystone/Getty Images) 5/21 Princesa Elizabeth e Philip Mountbatten em seu noivado no Palácio de Buckingham, em Londres, em 1947 - (Fox Photos/Getty Images) 6/21 Princesa Elizabeth com Philip Mountbatten no dia do casamento - (Topical Press Agency/Getty Images) 7/21 Philip e Elizabeth com seus filhos, o Príncipe Charles e a Princesa Anne - (Keystone/Hulton Archive/Getty Images) 8/21 Príncipe Philip, o duque de Edimburgo, sentado em sua mesa na Clarence House, em 1951 - (Fox Photos/Getty Images) 9/21 Philip e Elizabeth II posam para um retrato em casa no Palácio de Buckingham, em dezembro de 1958 - (Donald McKague/Michael Ochs Archives/Getty Images) 10/21 A rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham, em 1958 - (Keystone/Getty Images) 11/21 Philip cumprimentando os integrantes do Beatles, em 1964 - (//Getty Images) 12/21 Rainha Elizabeth, posando com seu marido, o duque de Edimburgo, e seu filho, o príncipe Edward, em 1976 - (//Getty Images) 13/21 Philip e Elizabeth II assistindo dançarinos em Tuvalu, em 1982 - (Anwar Hussein/Getty Images) 14/21 O príncipe Philip durante um passeio a pé pela antiga cidade tcheca de Kutna Hora, em 1996 - (Sean Gallup/Getty Images) 15/21 Philip, William, Spencer, Harry e Charles durante o funeral da princesa Diana, em 1997 - (Anwar Hussein/Getty Images) 16/21 Príncipe Philip durante um jantar de gala realizado no Mandarin Oriental Hyde Park, em Londres - (Matthew Lloyd/Getty Images) 17/21 Philip em 12 de junho de 2014, em Fallingbostel, na Alemanha - (Nigel Treblin/Getty Images) 18/21 Príncipe Phillip e William acompanham a partida final da Copa do Mundo de Rugby de 2015 entre Nova Zelândia e Austrália, no Twickenham Stadium - (Phil Walter/Getty Images) 19/21 Príncipe Philip ao lado da família na varanda do Palácio de Buckingham durante o desfile Trooping the Color, em 2017 - (Chris Jackson/Getty Images) 20/21 O Príncipe Philip, Duque de Edimburgo - (//Getty Images) 21/21 O Príncipe Philip, Duque de Edimburgo - (Hannah McKay/Getty Images)