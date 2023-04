O que são as delegacias chinesas clandestinas que operam no exterior

Dois supostos agentes chineses presos pelo FBI nesta segunda-feira 17 em Nova York, nos Estados Unidos, foram acusados de montar uma delegacia de polícia secreta para coletar informações para o regime de Pequim.

Postos policiais “não declarados” também foram relatados na América do Norte, Europa e em outros países onde há comunidades chinesas com críticos do Partido Comunista Chinês e possuem contatos familiares ou comerciais na China.

Até o momento, o gigante asiático alegou que os “escritórios” não são delegacias, afirmando que sua função é prestar serviços e tarefas burocráticas aos cidadãos chineses em outros países, como renovação de carteiras de motorista.

No entanto, um relatório publicado em 2022 pela ONG Safeguard Defenders, com sede na Espanha, revelou que a polícia chinesa usa escritórios internacional para espionar críticos da China no exterior, com episódios recorrentes de assédio e ameaças.

Só no ano passado, 210 mil suspeitos de fraude foram “persuadidos a retornar” à China, informou uma autoridade chinesa à agência de notícias AP News. Outros países, como o Canadá e a Irlanda, pediram que Pequim fechasse as estações em seu território.

O governo da província chinesa Fujian comunicou que estabeleceu o primeiro lote de 30 “Postos de Serviço da Polícia de Fuzhou no Exterior” em cinco continentes, em 2002. Tradicionalmente, a cidade envia ondas de imigrantes para o Sudeste Asiático, América do Norte, Austrália e Europa.

A Safeguard Defenders estima que mais de 100 postos foram registrados em todo o mundo. Alguns deles estão em embaixadas, mas outros operam em centros comerciais frequentados por membros da diáspora chinesa.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou nesta terça-feira, 18, que “não existe uma delegacia de polícia no exterior” e acusou os Estados Unidos de “difamação e manipulação política”.

Até o momento a China não esclareceu se vai buscar a libertação dos dois homens presos em Nova York. Com as relações diplomáticas entre o país asiático e os Estados Unidos se deteriorando a cada dia, principalmente depois que balões espiões chineses foram interceptados sobre o território americano, é possível que as delegacias estimulem o debate sobre a proibição de marcas como Huawei e TikTok no país.

