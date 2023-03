EUA ameaçam banir TikTok caso não se separe da empresa-mãe chinesa

O governo dos Estados Unidos ameaçou, nesta quinta-feira, 16, banir o TikTok, a não ser que se torne independente de sua empresa-mãe, da China. O anúncio ocorre uma semana depois do Senado discutir uma lei que daria poder para o presidente americano, Joe Biden, proibir o aplicativo por decreto em todo o país.

O TikTok é um aplicativo de compartilhamento de vídeos de propriedade da empresa chinesa ByteDance, e autoridades americanas alegam que representa um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. A plataforma digital, assim como outras redes sociais como Twitter e Instagram, coleta grandes quantidades de dados, biométricos e de localização, dos seus milhões de usuários.

Os Estados Unidos acreditam que esses dados podem ser enviados para o governo chinês, que poderia usá-los contra os americanos. Por isso, o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, que supervisiona os riscos à segurança nacional, recomendou unanimemente o desinvestimento da ByteDance no TikTok.

O aplicativo confirmou que recebeu contato do comitê americano, mas disse que o relatório foi exagerado e não ficou claro o que “desinvestimento” significava na prática. A ByteDance afirmou que uma venda forçada não iria modificar seus fluxos de dados ou acesso.

“Se proteger a segurança nacional é o objetivo, o desinvestimento não resolve o problema: uma mudança de propriedade não imporia novas restrições aos fluxos de dados ou acesso”, disse o porta-voz da ByteDance. “A melhor maneira de lidar com as preocupações com a segurança nacional é com a proteção transparente, baseada nos Estados Unidos, dos dados e sistemas dos usuários americanos.”

Continua após a publicidade

+ Projeto de lei dá poder para Biden banir TikTok dos EUA

O TikTok já iniciou um grande plano para para transferir todos os dados dos Estados Unidos para o próprio país. A iniciativa se chama Projeto Texas e a empresa disse que tem interesse em dar prosseguimento à medida.

Não é de hoje que o aplicativo virou alvo do governo americano. Em 2020, o então presidente Donald Trump tentou proibir o TikTok no território americano e Biden, seu sucessor, também tem uma visão negativa da plataforma. O TikTok já foi proibido em todos os telefones celulares de funcionários dos governos dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia.

A recomendação da Comitê de Investimentos Estrangeiros foi emitida uma semana depois do anúncio de um projeto de lei, em tramitação no Senado, que daria poder ao presidente Biden para proibir o TikTok em todo o país. A Lei de Restrição permitiria ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos avaliar os riscos à segurança nacional associados a empresas extrangeiras.

Na próxima semana, o executivo-chefe do TikTok, Shou Zi Chew, vai testemunhar perante o Congresso americano para discutir a questão da segurança do país.