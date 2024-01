Mulher morre em meio a protestos de agricultores na França

Uma mulher morreu nesta terça-feira, 23, e duas pessoas ficaram gravemente feridas em meio a um protesto no sul da França organizado por sindicatos de agricultores. Os manifestantes fecharam uma rodovia com fardos de feno para parar o trânsito em Pamiers, Ariège, próximo a Toulouse, e um carro colidiu com o bloqueio. As três pessoas que estavam no veículo foram presas.

A vítima, uma agricultora de 30 anos, morreu às 5h45 (hora local), quando o carro bateu em alta velocidade contra a barreira. Seu marido e sua filha adolescente foram feridos e se encontram em estado grave.

A França, o maior produtor agrícola da União Europeia, tem milhares de produtores independentes de carne, laticínios, frutas e legumes e vinho. Os protestos exigem que o governo reduza a burocracia e os impostos para o setor, além de garantir melhores preços para os produtos.

Dor de cabeça para um jovem premiê

As manifestações são o primeiro grande desafio do primeiro-ministro Gabriel Attal, recém-nomeado ao cargo pelo presidente Emmanuel Macron. Na noite de segunda-feira 22, ele encontrou-se com sindicatos agrícolas para negociações, mas não conseguiu aplacá-los. Nesta terça, comboios de tratores continuam a bloquear estradas importantes ao redor do país, incluindo a área ao redor de Toulouse, no sudoeste, até Isère, no sudeste, e Beauvais, no norte, enquanto agricultores realizaram manifestações nas cidades.

“Estamos preparados para tudo, não temos nada a perder”, disse Josep Perez, um manifestante entrevistado pela televisão francesa BFM TV num bloqueio de estrada perto de Agen, uma região frutícola do sudoeste do país.

Os agricultores dirigiram seus tratores na terça-feira até o gabinete do prefeito em Agen e despejaram pilhas de tripas de um matadouro local, jogaram kiwis e espalharam tinta vermelha na frente do prédio, onde também enduraram uma faixa dizendo: “Não morreremos em silêncio”.

Pressão

Arnaud Rousseau, chefe do sindicato agrícola FNSEA, disse à rádio francesa RMC que os protestos podem durar “um dia, uma semana” ou “o tempo que for necessário”, até que o governo responda. Enquanto isso, Arnaud Gaillot, presidente do sindicato dos Jovens Agricultores, garantiu que os bloqueios de estradas vão continuar “até que o primeiro-ministro faça anúncios muito claros.”

“O tempo para conversar acabou, é necessária ação”, afirmou.

Recentemente, o governo voltou a suspender sua tão esperada lei agrícola, dizendo que quer ouvir os representantes do setor antes de incluir medidas adicionais para apoiar agricultores. Segundo o ministro da Agricultura, Marc Fesneau, quando Attal se reuniu com representantes agrícolas na segunda-feira, ele prometeu que uma série de medidas seriam anunciadas até o final desta semana.

O governo francês teme que o movimento dos agricultores possa se espalhar, abarcando quaisquer outras pessoas indignadas com a alta do custo de vida e a disparada nos preços da energia.

Descontentamento

Representantes de um dos principais setores da economia da França, os agricultores dizem sentir-se abandonados pelo governo diante das mudanças climáticas e fenômenos extremos, como secas, incêndios e enchentes. Mas também se declaram indignados com o que consideram preços “impossivelmente baixos” para os seus produtos, bem como a dificuldade para pequenos produtores enfrentarem burocracia, normas ambientais complexas e políticas “verdes” – como restrição para a utilização de água para regar as plantações –, que, segundo eles, estão reduzindo seus lucros. Também reclamam dos impostos sobre o diesel off-road, cuja alta afeta diretamente os trabalhadores que dependem de tratores e veículos semelhantes.

Os protestos na França ocorrem em meio a outras manifestações de agricultores em países europeus, como a Alemanha e a Romênia, diante das eleições para o Parlamento Europeu, o legislativo da União Europeia, marcadas para junho.

De olho no pleito, o partido de extrema-direita francês Reunião Nacional, chefiado pela ultranacionalista Marine Le Pen, tem feito acenos aos agricultores e aos eleitores rurais. O seu colega de partido, Jean-Philippe Tanguy, disse que o setor está “finalmente” chamando a atenção dos poderes públicos e que ficou surpreso por Attal estar demorando tanto para “entender como funciona a agricultura francesa”.