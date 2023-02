Kim Jong-un exibe poderio nuclear no maior desfile militar de seu regime

Em um desfile militar na noite de quarta-feira 8, a Coreia do Norte exibiu quase uma dúzia de mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) avançados, no maior evento do tipo já registrado em todo o regime do líder Kim Jong-un. A agência estatal de notícias KCNA disse que o desfile demonstra a “capacidade de ataque nuclear” de Pyongyang.

A praça Kim Il-sung, na capital Pyongyang, ficou lotada de mísseis intercontinentais, um deles supostamente capaz de levar uma bomba nuclear através do Oceano Pacífico, até os Estados Unidos. Kim estava acompanhado por sua esposa e sua filha, que, como as armas, tem sido ostensivamente exibida na mídia estatal e círculos militares.

O evento marcou o aniversário de fundação do exército norte-coreano e ocorre menos de dois meses depois que Kim pediu um “aumento exponencial” no arsenal nuclear de seu país, em resposta ao que ele afirma serem ameaças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. No ano passado, a Coreia do Norte testou mais mísseis do que em qualquer outro momento de sua história, incluindo o que poderia, em teoria, atingir o continente americano.

Esse míssil, o Hwasong-17, é o que os analistas disseram ter sido a estrela da festa na noite de quarta-feira.

“Parece que uns dez ICBMs do tipo Hwasong-17 apareceram. Isso representa mais lançadores de mísseis do que jamais vimos em um desfile norte-coreano”, disse Ankit Panda, especialista em política nuclear do Carnegie Endowment for International Peace, nas redes sociais.

Panda disse que, se cada míssil fosse equipado com várias ogivas nucleares, seriam o suficiente para sobrecarregar as defesas de mísseis balísticos de Washington. Parece que Kim está cumprindo sua promessa de equipar o país com um arsenal nuclear que pode ameaçar os Estados Unidos.

Além do Hwasong-17 (tão aclamado que Ri Sol Ju, esposa de Kim Jong-un, estava usando um colar com um pingente do míssil em miniatura em um banquete militar na véspera do desfile), a Coreia do Norte também desfilou o que parece ser uma maquete de um novo ICBM de combustível sólido, que, se se tornasse operacional, daria a Pyongyang um míssil nuclear mais móvel e mais difícil de detectar.

Foguetes de combustível sólido são mais estáveis do que os de combustível líquido, como o Hwasong-17. Isso significa que um ICBM desse tipo pode ser movido com mais facilidade e lançado mais rapidamente.

A Coreia do Norte disse em dezembro que havia testado com sucesso um motor de míssil de combustível sólido.

O regime de Kim usa seus desfiles militares para reforçar o apoio doméstico a seus programas militares, ao mesmo tempo em que envia um sinal aos inimigos estrangeiros. Mas o acúmulo de mísseis da Coreia do Norte viola as sanções das Nações Unidas e absorve recursos que poderiam ser usados em outros lugares.

Analistas dizem que o próximo passo no desenvolvimento de armas nucleares pelo regime norte-coreano pode ser um teste subterrâneo de uma arma real, e pode ocorrer a qualquer momento.