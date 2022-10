Por que a Coreia do Norte está disparando tantos mísseis

A aceleração nos testes de armas da Coreia do Norte está aumentando as tensões na região, com a Coreia do Sul e os Estados Unidos reagindo aos lançamentos de mísseis com exercícios militares conjuntos.

Os sinais da nova escalada de provocações levantaram temores de líderes globais em relação ao surgimento de um teste nuclear feito por Pyongyang, que seria o primeiro da nação em quase cinco anos.

Entenda o que motivou a recente corrida da Coreia do Norte em direção a armas nucleares e mísseis intercontinentais e o que os países ocidentais estão fazendo para conter o avanço dos planos do líder norte-coreano Kim Jong Un.

Quando começaram os testes de mísseis da Coreia do Norte

O programa de desenvolvimento de armas de Pyongyang está em andamento há anos. Contudo, as tensões começaram a crescer em 2017, quando a Coreia do Norte lançou 23 mísseis ao longo do ano, incluindo dois sobre o Japão, além de realizar um teste nuclear.

Os testes mostraram armas com potência suficiente para colocar a maior parte do mundo ao alcance, incluindo o primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM) do país.

Em 2018, a escalada foi amenizada quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, realizou um acordo histórico com Kim Jong Un. Na ocasião, a Coreia do Norte prometeu pausar os lançamentos de mísseis e aparentemente destruiu várias instalações de testes nucleares. Washington, por sua vez, suspendeu exercícios militares em larga escala com a Coreia do Sul e outros aliados regionais.

Apesar das negociações entre os dois chefes de Estado desmoronarem ao longo do mandato do ex-presidente norte-americano, o número de lançamentos de mísseis norte-coreano também permaneceu baixo durante a pandemia da Covid-19 – apenas quatro em 2020 e oito em 2021.

Neste período, Pyongyang ficou cada vez mais isolada ao fechar completamente suas fronteiras e com diplomatas estrangeiros e trabalhadores humanitários fugindo em massa do país.

Por que os testes estão aumentando agora

O disparo de seis mísseis nas últimas duas semanas reativou a corrida balística de Jong Un, em um ano que viu o maior número de lançamentos desde que o líder assumiu o poder em 2011.

Entre as razões para a aceleração dos testes agora, está o esforço do governo norte-coreano em demonstrar a potência contra um novo governo dos EUA, comandado por Joe Biden, que está se concentrando em alianças com a Coreia do Sul.

De acordo com especialistas, Kim também pode estar enviando uma mensagem ao apresentar deliberadamente o arsenal da Coreia do Norte durante um período de conflito global intensificado.

“Eles querem lembrar ao mundo que não devem ser ignorados, que eles existem e seus engenheiros estão trabalhando dia e noite para desenvolver armas nucleares e sistemas de lançamento”, disse à CNN Andrei Lankov, professor da Universidade Kookmin da Coreia do Sul.

A eclosão da guerra na Ucrânia também pode ter aumentado a confiança de Kim a agir agora. Segundo Lankov, o conflito entre Moscou e Kiev demonstrou que “se você tem armas nucleares, pode ficar ficar impune”, ao passo que, a falta dessas armas deixa a nação “em apuros”.

O que o Ocidente pode fazer para conter a Coreia do Norte

Apesar da rápida resposta militar dos EUA, que enviou um grupo de ataque de porta-aviões da marinha para a península coreana após lançamentos de mísseis norte-coreanos, especialistas dizem que há pouco a fazer para interromper ou se preparar para os testes de armas da Coreia do Norte.

Embora essas demonstrações de força possam servir para impedir uma nova guerra, elas não freiam o desenvolvimento de armas ou testes de mísseis de Pyongyang.

“Provavelmente deixará algumas pessoas nos EUA e (Coreia do Sul) um pouco mais felizes, mas terá zero impacto no comportamento e na tomada de decisões da Coreia do Norte”, argumentou Lankov.

Um teste nuclear está próximo?

Autoridades sul-coreanas e norte-americanas alertam desde maio que a Coreia do Norte pode estar se preparando para um teste nuclear, com imagens de satélite mostrando atividade em seu local subterrâneo de testes nucleares.

Apesar da preocupação de que um potencial teste nuclear possa ocorrer a “qualquer momento”, pesquisadores estimam que Jong Un deve esperar até que a China realize seu Congresso do Partido Comunista no final deste mês.

Segundo especialistas a Coreia do Norte depende da ajuda chinesa para manter seu país à tona. Isso significa que a nação não pode prejudicar o evento mais significativo do calendário político chinês.

Depois de outubro, no entanto, a probabilidade da realização de testes de armas mais significativos aumentarão, de acordo com analistas militares.