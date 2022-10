Coreia do Norte dispara míssil sobre o Japão, que emite alerta de abrigo

Atualizado em 4 out 2022, 09h46 - Publicado em 4 out 2022, 09h45

Por Da Redação Atualizado em 4 out 2022, 09h46 - Publicado em 4 out 2022, 09h45

A Coreia do Norte lançou nesta terça-feira, 4, um míssil balístico de alcance intermediário sobre o norte do Japão. O teste, primeiro do tipo em cinco anos, indica uma aparente escalada de experimentos com armas do regime de Kim Jong-un.

O governo do Japão emitiu um raro alerta de abrigo para a população e ativou seu sistema J-Alert na manhã desta terça para residentes na principal ilha de Hokkaido e na província de Aomori. Os serviços de trem foram temporariamente interrompidos na região.

“A Coreia do Norte parece ter lançado um míssil. Por favor, evacuem para edifícios ou [abrigos] subterrâneos”, dizia o alerta.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chamou as ações da Coreia do Norte de “ultrajantes” e disse que o governo continuará a coletar e analisar informações. O ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, disse que o Japão examinará todas as opções, incluindo suas capacidades de contra-ataque, enquanto procura fortalecer as defesas diante de repetidos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, alertou para uma resposta “resoluta” após o lançamento, informou a agência de notícias Yonhap. Yoon disse que o míssil viajou por cerca de 4 mil quilômetros, alcance que coloca o território americano de Guam, no Pacífico, a uma curta distância.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que supervisiona questões transfronteiriças, disse que não obteve resposta da Coreia do Norte na linha direta inter-coreana.

Yoon prometeu uma reação severa da Coreia do Sul e da comunidade internacional às “provocações nucleares imprudentes” do Norte. O conselho de segurança nacional do país disse que as provocações de Pyongyang “só fortaleceriam a cooperação de segurança com os Estados Unidos”, principal aliado da Coreia do Sul.

Esta foi a primeira vez que a Coreia do Norte enviou um míssil sobre o território japonês desde 2017. A TV Asahi, citando uma fonte não identificada do governo, disse que o míssil caiu no mar 3 mil quilômetros a leste do Japão, após um voo de 22 minutos.

“A série de ações da Coreia do Norte, incluindo seus repetidos lançamentos de mísseis balísticos, ameaça a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional, e representa um sério desafio para toda a comunidade internacional, incluindo o Japão”, disse o principal porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que o “lançamento imprudente e perigoso” representa “uma ameaça inaceitável para o povo japonês”.

Este foi o quinto teste de armas da Coreia do Norte em 10 dias, uma reação à recente retomada de exercícios militares em larga escala pelas forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Os aliados insistem que os exercícios são puramente defensivos, mas Pyongyang os condena como um ensaio para uma invasão.

O teste de terça-feira também ocorre alguns dias depois que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma visita de alto nível à fronteira que separa as duas Coreias.