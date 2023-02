Kim Jong-un torna filha estrela da festa em banquete militar

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, levou sua filha, Ju Ae, de 9 anos, para um banquete luxuoso em um quartel militar nesta terça-feira 7. O ato é considerado mais um sinal que a menina está sendo preparada para ser a sucessora do regime familiar autoritário, no poder há décadas.

Acredita-se que a menina é a segunda filha de Kim. A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), a mídia estatal do país, informou que a esposa do líder norte-coreano, Ri Sol Ju, também estava presente no banquete que comemorava o 75º aniversário da fundação do Exército do Povo Coreano (EPC).

De acordo com a agência, Kim e “sua respeitada” filha são um sonho que se tornou realidade para os oficiais militares que estavam presentes. As fotos publicadas pelo jornal estatal, Rodong Sinmun, mostram a menina ao lado do pai e sua mãe, entrando em um salão sob uma salva de palmas dos militares. Ela sentou-se, depois, bem ao centro da mesa.

A KCNA também informou que, durante o banquete, Kim Jong-un fez um discurso elogiando e encorajando os militares do país. No entanto, não teceu comentários sobre os Estados Unidos ou a Coreia do Sul, seus inimigos declarados.

Para especialistas, a presença da menina em um evento deste porte – e em um país em que a família é chefe do regime autoritário – é importante para a dinastia. Tanto em casa quanto no exterior, fica claro o sinal de que a dinastia de sua família e os militares norte-coreanos estão intrinsecamente conectados.

Analistas já haviam especulado, inclusive, que Kim a escolheu como sucessora desde que apareceu com a sua filha em um teste de lançamento de um poderoso míssil intercontinental, em novembro passado, arma capaz de carregar bombas nucleares até Washington.

Na ocasião, os dois apareceram de mãos dadas enquanto inspecionavam o míssil. A KCNA chamou a menina de filha “mais amada” de Kim. Antes disso, ela jamais havia sido apresentada ao público de maneira oficial.

O regime autoritário da família Kim na Coreia do Norte começou em 1948, quando Kim Il-sung chegou ao poder após a Segunda Guerra Mundial. Quando ele morreu, em 1994, seu filho Kim Jong-il assumiu o controle do país. O atual líder, Kim Jong-un, chegou ao poder em dezembro de 2011, após a morte de Jong-il, seu pai.

No entanto, até o momento, não há indicação de que ele vai entregar a liderança tão cedo.

O banquete desta terça-feira ocorreu um dia antes do que muitos especialistas esperam ser o maior desfile militar da Coreia do Norte, em Pyongyang. A cidade serve de base para testes de mísseis desde 2022, ano recorde em testes do tipo, e mais armas ainda devem ser exibidas no evento que começa na noite desta quarta-feira, 8.

