As especulações em torno da filha do líder norte-coreano Kim Jong-un

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vida dos filhos de Kim Jong-un é cercada de segredos, como muitos outros assuntos que envolvem a Coreia do Norte. A possibilidade de existência de Ju-ae foi levantada em 2013, quando Dennis Rodman, ex-astro da NBA, visitou a Coreia do Norte. Ele disse na época ter segurado a bebê em um encontro com o líder ditador. A história foi confirmada nas últimas semanas de 2022, quando a imprensa estatal divulgou fotos de pai e filha visitando uma instalação de mísseis nucleares.

Segundo a BBC, Ju-ae é a mais velha de três filhos, duas garotas e um garoto. E Ri Sol-ju é a matriarca da família, casada com Jong-un desde 2012. Na primeira aparição de Ju-ae, em novembro de 2022, a imprensa local controlada pelo regime não divulgou detalhes do nome ou idade da menina. Segundo Michael Madden, especialista na Coreia do Norte do Centro Stimson, em Washington (EUA), ela teria entre 12 e 13 anos, e a aparição pública da jovem pode ser um recado de Kim Jong-un de que “a quarta geração de sucessão no poder virá através da minha linha (de sangue)”. Já na segunda aparição, uma semana depois, o único detalhe acrescentado foi a descrição como a filha “mais amada” ou “preciosa” do líder.

A família Kim administra o país desde sua fundação no final da Segunda Guerra Mundial e tanto o avô, quanto o pai de Kim, governaram até a morte. Kim Ju-ae representa a quarta geração da família e, segundo especialistas, as aparições podem significar que ela venha a se tornar a herdeira do regime.