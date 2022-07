Irá vai fornecer centenas de drones de combate à Rússia, diz EUA

Enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, planeja visitar Teerã na próxima semana, os Estados Unidos acusaram nesta terça-feira, 12, o Irã de preparar o fornecimento de centenas de drones militares para a Rússia, incrementando sua ofensiva na Ucrânia.

Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, disse que a inteligência americana obteve informações indicando que Teerã estava “se preparando para fornecer à Rússia até várias centenas de VANTs, em um cronograma acelerado”. VANTs é a sigla para Veículos Aéreos Não Tripulados, ou drones.

“Nossas informações indicam ainda que o Irã está se preparando para treinar forças russas para usar esses VANTs, com sessões de treinamento inicial programadas para começar no início de julho”.

Sullivan acrescentou que as informações recebidas pelos Estados Unidos apoiam as opiniões de que os constantes ​​bombardeios da Rússia na Ucrânia, que a levaram a consolidar os ganhos no leste do país nas últimas semanas, tinham “um custo para a manutenção de suas próprias armas”.

Sullivan disse que não está claro se o Irã já entregou algum dos drones à Rússia. Ele ressaltou que esses equipamentos iranianos foram usados ​​pelos rebeldes houthis no Iêmen para atacar a Arábia Saudita.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta terça-feira, 12, que Putin viajará para a capital do Irã na próxima semana para conversar com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A mídia estatal iraniana também informou que Putin visitaria o Teerã na próxima semana para discutir o aprofundamento dos laços econômicos entre os dois países.

Erdogan, que se posicionou como o principal mediador entre os dois países em guerra, na segunda-feira 11 conversou com Putin e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir a guerra na Ucrânia e a possibilidade de escoar os grãos presos nos portos ucranianos.

Os drones têm desempenhado um papel crucial em ambos os lados da guerra na Ucrânia. As armas não tripuladas desempenham funções como: disparar mísseis à distância, lançar pequenas bombas em alvos precisos e conduzir reconhecimento do território antes de ofensivas.

O exército da Ucrânia teve um sucesso particular no uso de VANTs de combate da Bayraktar, fabricados na Turquia, e os Estados Unidos e outros aliados forneceram a Kiev muitos tipos de drones menores.

“De nossa perspectiva, continuaremos a fazer nossa parte para ajudar a sustentar a defesa efetiva da Ucrânia e ajudar os ucranianos a mostrar que o esforço russo para tentar varrer a Ucrânia do mapa não pode ter sucesso”, disse Sullivan.

Teerã se mostrou repetidamente disposto a assinar acordos econômicos de longo prazo com empresas russas, que estão sob sanções econômicas desde o início da guerra. A Câmara de Comércio Conjunta Irã-Rússia afirmou que as exportações do Irã para a Rússia aumentaram desde a invasão, em 24 de fevereiro.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para Israel e Arábia Saudita esta semana – dois inimigos regionais do Irã –, para discussões diplomáticas em que o programa nuclear de Teerã e suas atividades na região serão um assunto-chave.

A decisão dos Estados Unidos de culpar publicamente o Irã por planejar o rearmamento da Rússia também ocorre enquanto Israel e Arábia Saudita ainda resistem a se unir aos americanos e aliados europeus para sancionar Moscou pela invasão à Ucrânia.