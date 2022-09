Entenda o cronograma das homenagens à rainha Elizabeth II até o funeral

O rei Charles III desembarcou nesta segunda-feira, 12, em Edimburgo, onde desde domingo está o corpo da rainha Elizabeth II. Junto à rainha consorte, Camilla, o monarca participa de uma procissão para levar o caixão da mãe, que morreu na semana passada aos 96 anos de idade, até a Catedral de Saint Giles, dando início a mais uma parte da longa cerimônia até o funeral.

Membros do público podem assistir à procissão enquanto o caixão é levado pela principal via histórica da capital escocesa, chamada de Royal Mile, ou milha real. Ao chegar na capela funerária, o caixão ficará por 24 horas e, culto, a coroa da Escócia, em ouro maciço, será posta sobre o caixão para permanecer ali até terça-feira.

+ Rei Charles lidera cortejo com corpo de Elizabeth II; Veja fotos

Terça-feira, 13 de setembro

Segundo a rede BBC, Charles III e Camilla viajarão na terça-feira Belfast, capital da Irlanda do Norte, para se encontrar com o secretário de Estado da Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris. Depois de outro encontro com líderes religiosos, eles participarão de uma cerimônia na Catedral de Santa Ana.

Em paralelo, o caixão da rainha será levado da Catedral de Saint Giles ao aeroporto de Edimburgo e depois para Londres, através de um avião da Força Aérea Real.

+ Valores da realeza: quanto ganham os membros da família real

Enquanto esse translado será acompanhado pela princesa Anne, filha da rainha Elizabeth II, o caixão será recebido no Palácio de Buckingham pelo rei Charles.

Quarta-feira, 14 de setembro

Na quarta-feira, o caixão será levado do Palácio de Buckingham para Westminster Hall, onde ficará por quatro dias. Lá, ele será colocado à vista antes do funeral e é esperado que multidões possam assistir ao cortejo no centro de Londres, onde o caixão será transportado por uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei. Charles III e demais membros da família real caminharão atrás do caixão, com tempo estimado de caminhada de 38 minutos.

Continua após a publicidade

Em Westminster Hall, o prédio mais antigo entre os edifícios do Parlamento, o arcebispo e Canterbury, Justin Welby, fará um pequeno serviço, com a presença da família real, antes da abertura para o público. Depois, o caixão será posto em uma plataforma mais alta, que será vigiada constantemente por soldados da Casa Real, e o público poderá prestar homenagens à falecida rainha.

O local ficará aberto todas as horas do dia até segunda-feira, 19, e o Palácio de Buckingham já alertou para os visitantes se prepararem para filas intensas. Haverá uma fila de espera no Victoria Tower Gardens, um pequeno espaço verde ao lado das Casas do Parlamento.

Quinta-feira, 15 de setembro, a domingo, 18 de setembro Durante esses dias, o público ainda poderá prestar homenagens à rainha Elizabeth II. No sábado, o rei viajará junto à rainha consorte para o País de Gales, marcando a última visita às quatro nações que formam o Reino Unido. Segunda-feira, 19 de setembro Na segunda-feira, as visitas públicas ao caixão da rainha terminam com uma procissão até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral de Estado. Exatamente às 11h, os carregadores levarão o caixão ao Túmulo do Guerreiro Desconhecido e permanecerão lá enquanto o Big Ben tocará apenas uma vez para fazer um silêncio nacional de dois minutos. As canções The Last Post, Reveille e o hino nacional encerrarão o serviço fúnebre de uma hora, antes de uma procissão de 2,4 quilômetros que levará o caixão do Palácio de Buckingham para Wellington Arch, e depois, para o local de descanso final de Elizabeth em Windsor. O funeral terá presença da família real, políticos britânicos e chefes de Estado de outros países, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que teve presença confirmada pelo Itamaraty no domingo 11, e o presidente americano, Joe Biden. É esperado também que representantes de outras monarquias, como da Espanha, do Japão e da Suécia, participem da cerimônia. + A nostálgica mensagem da rainha Elizabeth ao Brasil um dia antes de morrer Estimativas do governo britânico indicam que mais de 700.000 pessoas possam querer ir à Abadia de Westminster se despedir da monarca e filas podem chegar a até oito quilômetros. Depois do funeral, o caixão seguirá para Windsor para outra cerimônia e, finalmente, o enterro, que será feito ao lado do falecido marido da rainha, o príncipe Philip.