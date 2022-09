Valores da realeza: quanto ganham os membros da família real

Com a morte da rainha Elizabeth II, na quinta-feira, 8, seu filho Charles agora passa a ser o rei britânico. Com a sucessão na linhagem real, o príncipe William, herda o antigo título de seu pai de Duque da Cornualha, bem como compromissos e parte do patrimônio associado à posição na família real.

O patrimônio líquido da realeza britânica está avaliado em cerca de US$ 28 bilhões (R$ 144 bilhões), que inclui a coleção de joias e uma longa lista de propriedades, como imóveis e terras agrícolas, palácios e ducados.

A monarquia também recebe do governo do Reino Unido um subsídio chamado Sovereign Grant, no valor de cerca de US$ 19,5 bilhões (R$ 100 bilhões), destinado ao financiamento dos deveres oficiais da família real. O pagamento ocorre anualmente e é dividido entre os membros da realeza.

Além das finanças coletivas, cada integrante da monarquia também possui um patrimônio líquido individual. Estima-se que a rainha Elizabeth II tinha bens pessoais no valor de cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões), que incluem obras de arte, joias e terras agrícolas herdadas de seu pai, o rei George VI.

Antes de se tornar rei, Charles ocupava o lugar de segundo membro mais rico da realeza. Como duque da Cornualha, ele tinha seu próprio empreendimento lucrativo, com ações e investimentos que adicionavam US$ 1,3 bilhão (R$ 6,6 bilhões) ao seu patrimônio líquido pessoal, estimado em mais de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões).

Já o filho mais velho do rei, o príncipe William, detém além da herança de sua falecida mãe, a princesa Diana, proventos de ações de seu pai, o Ducado da Cornualha, que ele herda após a morte de sua avó, Elizabeth.

O Ducado da Cornualha inclui propriedades espalhadas pelo sudoeste do Reino Unido, cobrindo 52.449 hectares em 20 condados da Inglaterra e País de Gales. De acordo com relatórios do governo britânico, o ducado inclui 2.640 arrendamentos e contratos de arrendamento, 260 fazendas, cerca de US$ 67 milhões (R$ 345 milhões) em terrenos de desenvolvimento e cerca de US$ 397 milhões (R$2 bilhões) em propriedades comerciais.

De acordo com uma legislação do país de 1337, o Ducado da Cornualha só pode gerar renda para seu proprietário através de aluguéis de terrenos e imóveis. Em 2022, as propriedades renderam cerca de US$ 27,4 milhões (R$ 141 milhões), de acordo com informações da revista americana Reader’s Digest.

Embora o Ducado da Cornualha tenha sido o primeiro a ser estabelecido na Inglaterra, não é o único da realeza. O Ducado de Lancaster, herdado por Charles, foi fundado em 1399, também detém boa parte de terrenos na Inglaterra e no País de Gales (mais de 18.600 hectares).

Além das propriedades, o título traz consigo ativos comerciais, residenciais e agrícolas totalizando quase US$ 750 milhões ( R$ 3,9 bilhões), com um superávit líquido em 2022 de quase US$ 28 milhões (R$ 144 milhões).