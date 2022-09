Morte da rainha Elizabeth II: A nova linha de sucessão da família real

A rainha Elizabeth II, dona do segundo reinado mais longo da história, faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, sua propriedade na Escócia. A rainha foi a monarca mais antiga do Reino Unido, tendo reinado por 70 anos.

Nascida em 1926, a princesa Elizabeth tornou-se rainha após a morte de seu pai, o rei George VI, em 1952.

Com o falecimento da monarca, o príncipe Charles, herdeiro do trono desde os 3 anos de idade, será oficialmente proclamado rei no Palácio de St. James, em Londres.

O lugar de primeiro na linha de sucessão ao trono será ocupado agora pelo príncipe William, neto de Elizabeth. Como herdeiro do trono, seus principais deveres são apoiar o rei em seus compromissos reais.

Em seu 21º aniversário, William foi nomeado Conselheiro de Estado – substituindo a Rainha em ocasiões oficiais.

Atrás do filho de Charles estarão seus herdeiros diretos, fruto de se casamento com Kate Middleton. Seu primeiro filho, George, nascido em 2013, é o segundo na linha de sucessão, seguido por seus irmãos, Charlotte, nascida em 2015, e o caçula Louis, de apenas 4 anos.

O príncipe Harry, irmão de William, aparece em quarto lugar, junto a seu filho, Archie Harrison.

