A nostálgica mensagem da rainha Elizabeth ao Brasil um dia antes de morrer

Um dia antes de morrer, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, relembrou em tom nostálgico sua única visita ao Brasil, em 1968, em um texto publicado na quarta-feira, 7, na ocasião do bicentenário do Dia da Independência. Nesta quinta-feira, poucas horas depois, o Palácio de Buckingham divulgou que a monarca morreu “pacificamente” aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia.

Aos 96 anos e isolada por enfrentar problemas relacionados à mobilidade, a monarca visitou o país uma única vez, em plena ditadura militar, quando tinha então 42 anos, sendo 16 deles de reinado. Na ocasião, foi apresentada ao jogador Pelé, bicampeão do mundo e às vésperas de conquistar o tricampeonato no México, em 1970.

Durante o intenso roteiro da turnê por terras brasileiras, que durou 11 dias, a monarca passou por Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília e Salvador.

+ Samba e Pelé: Como foi a única viagem da rainha Elizabeth II ao Brasil

“Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, diz a mensagem enviada pela rainha.

Continua após a publicidade