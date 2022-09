Samba e Pelé: Como foi a única viagem da rainha Elizabeth II ao Brasil

A rainha Elizabeth II, que morreu “pacificamente” aos 96 anos nesta quinta-feira, 8, no castelo de Balmoral, na Escócia, visitou o Brasil uma única vez em 1968, conhecendo alguns dos principais pontos turísticos nacionais e se encontrando com nomes de peso, incluindo um outro rei: Pelé. Na época com 42 anos de idade, sendo 15 deles já à frente da monarquia, ela chegou a Recife de avião para uma viagem de 11 dias.

Da capital pernambucana, Elizabeth viajou no mesmo dia a Salvador, onde ficou por três horas e visitou o Mercado Modelo, tendo recebido um balangandã de prata entregue por comerciantes locais.

Na sequência, ao lado de seu marido Philip, que morreu no ano passado, aos 99 anos, ela foi até o Rio de Janeiro participar de uma série de eventos. Poucos dias depois, voltariam para lá para conhecer mais pontos turísticos.

No quinto dia de viagem, o casal real pegou um voo em direção a Brasília e foi recebido pelo então presidente Arthur Costa e Silva. Na capital nacional, milhares de pessoas se aglomeraram por onde Elizabeth passava para ver de perto um membro da realeza.

“Em particular, impressionou-me a ideia traduzida na mais ousada e bela das arquiteturas, de se construir uma capital em torno dos três Poderes fundamentais do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário”, disse ela na época.

De Brasília, a comitiva da realeza foi até São Paulo, onde visitou o Monumento do Ipiranga, o Terraço Itália e passou a noite no Palácio dos Bandeirantes. No dia seguinte, com a presença do prefeito Faria Lima e do governador Abreu Sodré, Elizabeth e Philip participaram da inauguração do Museu de Arte de São Paulo, até se deslocarem a Campinas.

A visita à cidade paulista durou pouco e, no final da turnê ao Brasil, a realeza voltou ao Rio de Janeiro. Por lá, conheceram a praia de Botafogo, o Mirante Dona Marta e o Outeiro da Glória, além de passagens por Copacabana, Ipanema, Lagoa, Laranjeiras e Catete. A monarca também participou de um almoço para 200 convidados com o governador Negrão de Lima no Museu de Arte Moderna e ofereceu um jantar a bordo da embarcação oficial real para 50 pessoas.

Por fim, ainda em terras cariocas, ela curtiu um samba na quadra da Estação Primeira de Mangueira, assistiu a um jogo de futebol com Pelé no Maracanã e participou da cerimônia de lançamento das obras da ponte Rio-Niterói.

