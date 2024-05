“Vai ter um peso pequeno”, diz Nunes sobre apoio de Lula a Boulos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou nesta segunda-feira, 6, em entrevista ao Amarelas On Air, de Veja, que o apoio do presidente Lula a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), seu principal adversário nas eleições municipais deste ano, não deve ter muito peso. Para o pré-candidato à reeleição, na disputa municipal o eleitor se interessa por propostas.

“Eu acho que vai ser um peso pequeno, porque as eleições demonstram que toda a disputa eleitoral nas cidades, em especial na cidade de São Paulo, o que pesa é a proposta, são as propostas dos candidatos a cidade de São Paulo. Ela vai discutir os seus problemas, as suas soluções. Quem tem capacidade de resolver as situações, quem tem capacidade de administrar, dar segurança jurídica, atrair para cá empreendedores, gerar emprego e renda”.

Na última quarta-feira, 1, o presidente Lula esteve em São Paulo para participar de um ato organizado por centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho. O petista chegou a pedir votos para Boulos durante seu discurso, o que foi logo contestado na Justiça pelos adversários do parlamentar.

1/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 2/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 3/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 4/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 5/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 6/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 7/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA) 8/8 O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista com a jornalista Marcela Rahal, no "Amarelas On Air" (Kaio Lakaio/VEJA)

Continua após a publicidade

Nunes também falou do apoio do ex-presidente Bolsonaro à sua candidatura e que essa união do centro com a direita é fundamental para vencer a “extrema esquerda”.

“As declarações que ele tem dado ultimamente, acho que o presidente Bolsonaro e todo todos os da direita, inclusive o PL, os outros partidos perceberam a importância e o perfil do eleitor de São Paulo. Eu minutos atrás, aqui nesse nosso bate papo, dessa minha entrevista contigo, eu falava de como é que é o perfil do eleitor aqui, é a junção do centro e da direita você vence a extrema esquerda”.

Veja a íntegra da entrevista: