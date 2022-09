Corpo da rainha Elizabeth II deixa Balmoral e segue para Edimburgo

O corpo da rainha Elizabeth II deixou o Castelo de Balmoral, na Escócia, por volta das 10 horas da manhã do horário local (6h do horário de Brasília) e segue para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, capital escocesa. O cortejo vai percorrer cerca de 280 km, com a duração de aproximadamente 6 horas.

Com flores favoritas da monarca, colhidas no próprio castelo, o caixão de carvalho de Elizabeth II foi coberto com o estandarte real para a Escócia.

Na comitiva está presente a única filha mulher de Elizabeth II, a princesa Anne, que segue acompanhada do marido, Timothy Lawrence.

De acordo com Palácio de Buckingham, o adeus à monarca mais longeva da história (ficou 70 anos no trono) ocorrerá em 19 de setembro, uma segunda-feira, na Abadia de Westminster, em Londres.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.

Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.

The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022