Eleitores republicanos estão prontos para abandonar Trump, diz pesquisa

Uma pesquisa do jornal americano The New York Times, em parceria com a universidade Siena College, publicada nesta terça-feira, 12, apontou uma perda de popularidade do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump entre os eleitores do Partido Republicano. Segundo o levantamento, cerca de 50% afirmam preferir um candidato diferente para as eleições presidenciais de 2024.

Uma clara maioria dos eleitores com menos de 35 anos (64%) bem como 65% daqueles com pelo menos um diploma universitário disse à pesquisa que votariam contra Trump nas eleições primárias, em que republicano briga com republicano pela indicação à representante do partido.

O maior oponente do ex-presidente é o governador Ron DeSantis, da Flórida, que foi a segunda escolha com 25% das intenções de voto, e o único outro candidato com apoio de dois dígitos. Antigo pupilo de Trump, o advogado tornou-se um sério rival do mentor na indicação republicana a candidato à presidência.

+ Como o governador da Flórida virou um dos republicanos mais influentes

+ Trump diz que venceria ex-aliado Ron DeSantis em disputa eleitoral

Entre aqueles que votaram em Trump em 2020, 44% disseram ter uma opinião muito favorável à DeSantis, enquanto 46% afirmaram o desejo de reeleger o ex-líder dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Apesar de carregar as pautas conservadoras de Trump, DeSantis foi citado como a primeira opção de voto dos republicanos mais jovens, aqueles com diploma universitário e aqueles que disseram ter votado no presidente Joe Biden no último pleito.

A conduta de Trump durante a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, parece ter contribuído para seu enfraquecimento. Enquanto 75% dos eleitores alegaram que Trump estava “apenas exercendo seu direito de contestar a eleição”, quase um em cada cinco disse que ele “foi tão longe que ameaçou a democracia americana”.

+ Ataque ao Capitólio dos EUA: Comitê intima republicanos a audiência

+ Trump sabia que invasores armados iam para o Capitólio, diz assessora

No geral, Trump mantém sua primazia no partido: em um confronto hipotético contra cinco outros potenciais rivais republicanos à presidência, 49% dos eleitores do partido disseram que o apoiariam para uma terceira indicação.

A pesquisa do Times/Siena sugeriu que os temores de muitas elites republicanas sobre uma candidatura de Trump podem ser bem fundamentados: ele ficou atrás do presidente Biden (44% a 41%) em uma hipotética revanche da disputa de 2020, apesar da queda da popularidade do atual chefe de Estado.

Em 2020, 9% dos republicanos não votaram em Trump, enquanto Biden perdeu apenas 4% dos votos dos eleitores democratas, de acordo com o AP VoteCast, estudo realizado pela Universidade de Chicago.