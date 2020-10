Eleições nos EUA: Biden testa negativo para a Covid-19

Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testar positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira, 2, o candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais deste novembro, o ex-vice-presidente Joe Biden, testou negativo para a doença. Trump e Biden se encontraram presencialmente no caótico primeiro debate televisivo desta corrida eleitoral, na terça-feira 29.

“Tenho o prazer de informar que Jill [esposa de Biden] e eu tivemos resultados negativos para COVID. Obrigado a todos por suas mensagens de preocupação”, tuitou o democrata no início da tarde desta sexta.

“Espero que isso sirva de lembrete: use uma máscara, mantenha distância social e lave as mãos”, concluiu.

A campanha presidencial de Biden publicou em seu site oficial uma declaração assinada pelo médico particular dos Bidens, o Dr. Kevin O’Connor, confirmando o resultado negativo do teste.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020