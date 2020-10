Trump apresenta sintomas leves de Covid-19, diz jornal

Atualizado em 2 out 2020, 12h13 - Publicado em 2 out 2020, 11h53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta sintomas leves da Covid-19, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal The New York Times. Nesta quinta-feira 1, durante um evento de sua campanha, testemunhas relataram que ele já aparentava estar cansado e apático.

Trump anunciou nesta sexta-feira, 2, que ele e a primeira-dama receberam resultados positivos em um teste de coronavírus. O republicano entrou em contato com uma média de 100 pessoas na quinta, em um evento para arrecadação de fundos para sua campanha em Nova Jersey.

Ele ainda participou de um comício em Minnesota. Pessoas de sua equipe ouvidas pelo Times disseram que na viagem de volta para Washington DC o presidente pegou no sono a bordo do avião presidencial, Air Force One.

Trump e sua esposa foram testados após o resultado positivo de uma das conselheiras mais próximas do presidente, Hope Hicks. A assessora, de 31 anos, viajou várias vezes esta semana a bordo do avião presidencial ao lado do republicano.

Outros membros da Casa Branca também foram submetidos a testes depois do diagnóstico de Hope. O vice-presidente Mike Pence e sua esposa Karen obtiveram resultados negativos.

O ex-vice-presidente e oponente de Trump na corrida pela Presidência, Joe Biden, também será testado. Os dois estiveram frente a frente na terça-feira 29 no primeiro debate eleitoral.