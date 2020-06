Covid-19: Número de novos casos nos EUA cresce 80% em duas semanas

O número de novos casos da Covid-19 por dia tiveram um crescimento de 80% em relação a duas semanas atrás, nos Estados Unidos. Os número fazem parte de um levantamento de dados compilados pelo jornal The New York Times em um artigo publicado nesta terça-feira, 30. Sem expressar concordância com a estatística do Times, o imunologista membro da força-tarefa americana de resposta ao vírus, Dr. Anthony Fauci, alertou o Senado sobre a ameaça de uma explosão no número de novos casos.

“Agora estamos tendo mais de 40.000 novos casos por dia. Eu não ficaria surpreso se chegarmos a 100.000 por dia se a situação não se reverter. E por isso estou muito preocupado”, disse Fauci.

O comentário do imunólogo foi feito durante sua apresentação em uma audiência no Senado que contou com a participação de outros especialistas na área da saúde e que foi convocada para desmentir o ceticismo em relação à segurança de vacinas, em especial às que estão sendo elaboradas para criar anticorpos contra o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19.

Fauci também apelou para que alguns estados repensassem as suas políticas de reabertura de serviços não essenciais, como bares e restaurantes e afirmou que o aumento brusco no número de novos casos por dia em partes dos Estados Unidos “põe o país inteiro em risco”.

Segundo a estimativa do Times, o crescimento no número de novos casos por dia se concentra principalmente no oeste e no sul do país.