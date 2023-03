Contrariando Rússia, Polônia é primeiro país da Otan a mandar caças a Kiev

Atendendo a pedidos de Kiev, a Polônia afirmou nesta quinta-feira, 16, que enviará quatro caças Mig da era soviética para a Ucrânia, apesar de alertas da Rússia de que a decisão levaria a uma “escalada imprevisível” no conflito. O anúncio marca a primeira vez que o país da Otan, a principal aliança militar ocidental, envia aviões desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado.

O presidente polonês, Andrzej Duda, informou que as aeronaves estão sendo aprimoradas antes do envio, que deve acontecer nos próximos dias. Ele estava acompanhado do presidente da República Tcheca, Petr Pavel, em Varsóvia.

“Temos cerca de uma dúzia de MIGS que recebemos nos anos 90 da República Democrática Alemã e eles são funcionais e desempenham um papel na defesa de nosso espaço aéreo. Eles estão no fim de sua vida operacional, mas ainda funcionam”, afirmou Duda.

A decisão acontece em um momento de atualização militar da Polônia, que tem substituído antigos aviões da era soviética por modelos americanos e coreanos mais modernos. A entrega dos antigos caças atende as necessidades ucranianas, já que os seus pilotos são treinados para aviões da época da União Soviética.

O Reino Unido tem sido responsável pelos longos treinamentos de comandantes ucranianos para aviões da Otan. Por causa da demora na capacitação, autoridades locais descartaram a possibilidade de envio de aeronaves. No entanto, durante visita ao Parlamento britânico, em fevereiro, Zelensky fez um apelo ao Ocidente para o envio dos caças e os caracterizou como “asas para a liberdade”.

Com exceção dos Estados Unidos, outros países da Organização estudam destinar suas aeronaves para as tropas de Kiev. Ainda na coletiva de anúncio, Duda disse que as aeronaves deverão ser entregues nos próximos dias e não serão as únicas enviadas neste ano. A Polônia é uma das maiores alianças militares da Ucrânia.

Yuriy Sak, assessor do ministro da Defesa ucraniano, afirmou que, nas últimas 24 horas, a Força Aérea ucraniana realizou 16 ataques contra tropas e equipamentos russos. Mesmo sem o treinamento dos pilotos concluído, ele solicitou o envio de equipamentos de “quarta geração”.

Para a Rússia, no entanto, o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia efetivamente arrastou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o conflito, alertando que isso poderia levar a uma escalada “imprevisível”.

“Os Estados Unidos e seus aliados estão tentando prolongar o conflito o máximo possível”, disse recentemente Sergei Shoigu, ministro da Defesa russo.

