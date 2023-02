Rússia: armas ofensivas da Otan levam a ‘escalada imprevisível’ na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse nesta terça-feira, 7, que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia efetivamente arrastou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o conflito, alertando que isso poderia levar a uma escalada “imprevisível”.

“Os Estados Unidos e seus aliados estão tentando prolongar o conflito o máximo possível”, disse Shoigu, em teleconferência com oficiais do exército.

“Para fazer isso, eles começaram a fornecer armas ofensivas pesadas, incitando abertamente a Ucrânia a tomar nossos territórios. Na verdade, essas medidas estão arrastando os países da Otan para o conflito e podem levar a um nível imprevisível de escalada”, completou.

“Nossos territórios”, no caso, parece uma referência a quatro regiões no leste e sul da Ucrânia – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – que a Rússia afirma ter anexado, após realizar referendos com a população em setembro passado. As consultas foram condenadas por Kiev e a comunidade internacional como ilegítimas.

Grande parte do território nas regiões reivindicadas pela Rússia permanece nas mãos dos ucranianos.

Moscou acusou repetidamente o Ocidente e a aliança militar de desempenhar um papel direto no conflito da Ucrânia ao fornecer armas a Kiev, e alertou que os artefatos bélicos enviados ao campo de batalha são “alvos legítimos” para suas forças armadas.

Uma escalada no conflito preocupa a muitos. Do outro lado do mundo, em Nova York, chefe das Nações Unidas, António Guterres, alertou que o mundo está caminhando para uma “guerra mais ampla”.

“As perspectivas de paz continuam diminuindo. As chances de mais escalada e derramamento de sangue continuam crescendo”, disse ele em discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Temo que o mundo esteja caminhando não como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla, mas fazendo isso com os olhos bem abertos”, completou.