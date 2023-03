Apesar de implacável ataque russo, Ucrânia promete manter Bakhmut

Em meio a uma pressão implacável das forças russas para capturar Bakhmut, uma cidade transformada em ruínas como consequência dos sete meses de combates intensos no leste da Ucrânia, as tropas ucranianas obtiveram sucesso ao defender suas posições nesta quarta-feira, 15, depois de mais um combate intenso com forças russas.

Segundo as autoridades ucranianas, as forças terrestres ucranianas derrubaram um caça russo nos entornos da cidade e registraram ganhos no norte de Bakhmut, onde o conflito já é considerado o mais longo desde o início da invasão, em 24 de fevereiro do ano passado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiu a situação em Bakhmut com militares e funcionários da agência de inteligência na terça-feira, 13. De acordo com o gabinete presidencial, há uma unanimidade na decisão de manter e defender a cidade.

A batalha por Bakhmut se intensificou depois que as forças russas capturaram a cidade vizinha de Soledar em janeiro. Embora algumas autoridades ocidentais digam que a captura da região teria pouco valor estratégico no curso da guerra, as forças russas buscam incansavelmente controlar o território no leste ucraniano para avançar em partes da província de Donetsk, uma das quatro anexadas por Moscou em setembro do ano passado.

Neste fim de semana, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que as unidades paramilitares do Grupo Wagner tomaram partes do leste de Bakhmut, local em que fica localizado em um rio que flui pela cidade marcando a linha de frente dos combates.

Atualmente, a cidade se encontra cercada em três lados, deixando apenas um estreito corredor que leva o oeste sem controle. No entanto, a única rodovia a oeste foi alvo de fogo da artilharia russa, o que forçou os militares ucranianos a confiar cada vez mais em estradas secundárias de difícil acesso devido ao seu solo lamacento.

