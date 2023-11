Índia divulga imagens de trabalhadores presos em túnel há uma semana

Há mais de uma semana, 41 homens estão presos em um túnel rodoviário no Himalaia, na Índia. As primeiras imagens das vítimas foram divulgadas nesta terça-feira, 21, mostrando-as imóveis no espaço confinado, onde se comunicavam com equipes de resgate.

Em um vídeo de 30 segundos divulgado pelas autoridades locais, cerca de uma dúzia de homens presos em um semicírculo se prostraram em frente à câmera, usando capacetes e jaquetas de funcionários da construção civil. O pano de fundo eram as luzes do túnel. Uma equipe de resgate, na gravação, orienta que os homens fiquem diante da lente, um por um, para confirmar suas identidades

Sono state pubblicate le prime immagini di 41 operai rimasti intrappolati da 10 giorni in un tunnel stradale in costruzione nello Stato indiano dell'Uttarakhand. Il filmato è stato realizzato con una telecamera endoscopica del tipo utilizzato abitualmente negli interventi pic.twitter.com/PdKaLrDHtF — pietro granero (@pietrogranero) November 21, 2023

O vídeo foi filmado por uma câmera de endoscopia médica, empurrada através de um duto perfurado entre os escombros. No vídeo, em resposta a perguntas da equipe de resgate, os homens afirmam que estão bem.

O grupo está preso em um túnel de 4,5 km no estado de Uttarakhand, que desabou em 12 de novembro. Autoridades indianas afirmaram que eles estão seguros e com acesso a luz, oxigênio, alimentos, água e medicamentos.

A Índia não informou o que causou o colapso do túnel, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações. Os esforços para retirar os 41 homens foram retardados por obstáculos na perfuração dos escombros no terreno montanhoso.

“Poderemos conseguir um avanço nas próximas 30-40 horas”, disse Mahmood Ahmed, diretor-gerente da estatal Corporação Nacional de Rodovias e Desenvolvimento de Infraestrutura (NHIDCL), que está construindo o túnel. “Pode haver dificuldades, mas estamos preparados para isso.”

As equipes de resgate retomaram a perfuração horizontal através de uma pilha de detritos de 60 metros para passar por um cano grande o suficiente para que os homens presos pudessem sair. A perfuração foi suspensa na última sexta-feira, 17, após um problema na máquina e temores de um novo colapso.

Abhishek Sharma, um psiquiatra enviado ao local pelo governo do estado, disse à agência de notícias Reuters que pediu aos 41 homens que caminhassem dentro da área de 2 km onde estão confinados, fizessem exercícios leves de ioga e conversassem regularmente entre si para manter a calma.

Os homens encurralados são trabalhadores com baixos salários, a maioria deles oriundos de estados pobres do norte e do leste da Índia.

“O sono é muito importante para eles. Até agora, eles não relataram nenhuma dificuldade para dormir”, disse Sharma.