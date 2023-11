Poluição na Índia fecha escolas e atrapalha Copa do Mundo de Críquete

Uma camada de poluição cobriu a capital da Índia, Nova Délhi, forçando o fechamento de escolas e perturbando o Campeonato do Mundo de Críquete, nesta segunda-feira, 6. Novamente, autoridades se apressam para tentar conter a crise de qualidade do ar, que se tornou uma ocorrência anual na grande metrópole.

A qualidade do ar da cidade diminuiu na semana passada, quando as temperaturas caíram. O tempo mais frio retém partículas de poluição, incluindo as da queima de plantações, criando uma névoa tóxica que atingiu níveis perigosos pelo quarto dia consecutivo nesta segunda-feira.

A poluição passou a ameaçar o andamento da Copa do Mundo de Críquete, que ocorre na Índia, depois que o Sri Lanka foi forçado a cancelar um treino no fim de semana, enquanto seu time se prepara para uma partida contra Bangladesh.

Nova Délhi começou a semana com com uma concentração de partículas finas PM 2,5 quase 80 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de acordo com a empresa suíça de qualidade do ar IQAir. Essas partículas incluem poluentes como sulfato, nitratos e carbono negro, e a exposição a elas pode prejudicar funções cognitivas e imunológicas, com ligações a doenças pulmonares e cardíacas.

As autoridades estão tentando minimizar a poluição atmosférica de Nova Délhi usando medidas de emergência, incluindo a suspensão do trânsito não essencial de caminhões e dos trabalhos na área de construção. A população foi orientada a usar máscaras e caminhões passaram a borrifar água nas ruas para reduzir os níveis de poeira na cidade.

A mídia local também informou que habitantes da capital estão comprando mais purificadores de ar. Médicos aconselharam a população a permanecer em casa, para evitar a exposição aos vapores tóxicos.

A Índia há muito que luta contra a crise de qualidade do ar. O problema atinge desde centros urbanos, com elevadas quantidades de poluição de veículos e resíduos industriais, até áreas agrícolas que sofrem com a poluição causada pela queima de colheitas.

Nova Délhi, lar de 20 milhões de pessoas, está entre as cidades mais poluídas do mundo e pesquisas mostram que a saúde da população está sendo afetada por isso. De acordo com um estudo de 2021 do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago (EPIC), a baixa qualidade do ar pode reduzir a expectativa de vida das pessoas em até nove anos. A pesquisa também descobriu que todos os 1,4 mil milhões de habitantes da Índia sofre com níveis anuais médios de poluição que excedem as diretrizes estabelecidas pela OMS.

Para combater esse problema, o governo anunciou em 2019 uma campanha nacional de ar limpo, com o objetivo de reduzir a poluição por partículas em 30% até 2024. Foram criados planos para reduzir o tráfego rodoviário, as queimadas e a poeira nas estradas, além do incentivo a combustíveis mais limpos.

Entretanto, a poluição não parece estar diminuindo, muito devido à dependência do país dos combustíveis fósseis. De acordo com a mídia local, médicos afirmam ter observado um aumento nas doenças relacionadas com a poluição, com consultórios cheios de pacientes se queixando de tosse, irritação na garganta, falta de ar e problemas de pele.

