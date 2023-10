Índia ordena que Canadá remova 41 diplomatas da embaixada em Nova Délhi

A Índia intimou o Canadá nesta terça-feira, 3, a retirar 41 diplomatas da sua embaixada em Nova Délhi, em meio a uma dramática disputa diplomática entre os dois países.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, o Ministério das Relações Exteriores indiano deu ao Canadá uma semana para repatriar dois terços dos seus diplomatas baseados na Índia, reduzindo o número para 21. A pasta se recusou comentar sobre a medida, mas um funcionário familiarizado com o assunto confirmou a informação à agência de notícias Associated Press.

As relações entre os dois países se deterioraram desde o mês passado, quando o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, acusou o governo indiano de envolvimento no assassinato de um líder separatista Sikh na Colúmbia Britânica, em junho.

Trudeau recusou-se a comentar sobre as expulsões de diplomatas nesta terça, mas disse que o seu governo não pretendia agravar a disputa.

“Estamos levando isso muito a sério, mas continuaremos a nos envolver de forma responsável e construtiva com o governo da Índia”, disse ele a repórteres.

O líder separatista Hardeep Singh Nijjar foi morto a tiros em frente a um templo Sikh na cidade de Surrey, no subúrbio de Vancouver. Nijjar apoiava a criação de uma nova nação Sikh, chamada Calistão, que ocuparia parte do atual território indiano, considerado por Nova Délhi um movimento terrorista desde julho de 2020. As autoridades indianas o acusaram de envolvimento em grupos militantes e atividades extremistas, o que ele negava.

Trudeau apelou à Índia para cooperar com a investigação do assassinato, mas a Índia rejeitou as alegações como “absurdas”, dizendo que elas tinham motivação política. O imbróglio rapidamente se transformou numa disputa diplomática, com expulsões de altos funcionários das chancelarias de ambos os países. A Índia, além disso, suspendeu todos os pedidos de visto para canadenses.

O Ministério das Relações Exteriores indiano, contudo, disse a redução de diplomatas do Canadá era apenas uma questão de “paridade”, uma vez que o número de diplomatas na embaixada canadense em Nova Délhi superava o de diplomatas indianos em Ottawa.

Trudeau afirmou que qualquer envolvimento de um governo estrangeiro no assassinato de um cidadão canadense era “uma violação inaceitável da nossa soberania”. Ele também revelou que abordou o assunto diretamente com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à margem da cúpula do G20 em Nova Délhi, e pressionou seu governo a cooperar com o Canadá para “chegar ao fundo desta questão”.

A decisão de Trudeau de tornar públicas as acusações no final de setembro irritou a Índia, que em troca acusou o Canadá de ser um “porto seguro para terroristas”. O Canadá tem a maior população de Sikhs fora do seu estado natal, Punjab, na Índia, e o país tem sido palco de muitas manifestações que irritaram a Índia. O país também abriga uma das maiores comunidades ultramarinas de origem indiana, que soma cerca de 1,4 milhão de habitantes, e cerca de 770 mil canadenses relataram ter o Sikhismo como sua religião no censo de 2021.

As provas das alegações de Trudeau ainda não vieram a público, aparentemente devido a preocupações com o comprometimento da investigação.

O chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar, acusou na semana passada o Canadá de permitir um “clima de violência” contra diplomatas indianos em Ottawa, alegando que “os nossos diplomatas estão ameaçados e os nossos consulados foram atacados”. Ele descreveu a situação diplomática em curso com o Canadá como um “impasse”.

As tensões diplomáticas também ameaçam os laços econômicos entre as nações, tendo congelado inclusive negociações sobre um novo acordo comercial.

