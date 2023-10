Suprema Corte da Índia se recusa a legalizar o casamento gay

Giro VEJA - 17 de outubro

CPMI do 8 de Janeiro chega ao fim com pedido de indiciamento de Bolsonaro

A CPMI do 8 de janeiro chega aos capítulos finais com o pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro e de militares de alto escalão por crimes como golpe de estado e associação criminosa. O relatório da pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) ainda isentou de responsabilidade pelos atos o general Gonçalves Dias, que à época chefiava o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do Palácio do Planalto.