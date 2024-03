Após meses de especulação, princesa Kate revela estar com câncer

Kate Middleton, a Princesa de Gales e futura rainha da Inglaterra, revelou nesta sexta-feira, 22, que foi diagnosticada com câncer e está nos estágios iniciais de uma quimioterapia. Em comunicado gravado em Windsor pela emissora britânica BBC, ela afirmou que o tumor foi descoberto depois que ela passou por uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Após semanas de especulação sobre sua saúde, Kate justificou que ela e o marido, o príncipe William, precisavam de um tempo para explicar sua situação de saúde aos três filhos, George, 10 anos, Charlotte, 8, e Louis, 5.

“É claro que isso foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família”, disse ela. “Como podem imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que seja apropriada para eles, e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.”

O Palácio de Kensington, que representa o casal real, não forneceu mais detalhes sobre o tipo de câncer com o qual ela foi diagnosticada.

Relembre o caso

Catherine, 42 anos, foi internada no hospital London Clinic no dia 16 de janeiro para uma cirurgia abdominal, que estava programada. Na época, o Palácio de Kensington não confirmou qual era sua condição de saúde, mas disse na época que “não era cancerosa”. Segundo ela disse no vídeo, o câncer só foi descoberto depois da operação. O rei Charles III, atualmente, também está em tratamento para um câncer, cujo tipo, assim como o de Kate, não foi revelado.

“Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi um sucesso. No entanto, testes após a operação revelaram a presença de câncer. Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento”, contou ela.

Apoio da família

No seu depoimento, que, segundo a BBC, foi gravado na quarta-feira 20, ela agradeceu as mensagens de apoio dos súditos, disse que se sentia bem e que estava “ficando mais forte a cada dia”. Ela disse: “Foram alguns meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pelo que sou muito grata.

Kate também afirmou ter conseguido tranquilizar os filhos de que ela ficaria bem. “(Estou) me concentrando nas coisas que vão me ajudar a me curar; na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês”, completou, colocando o último prego no caixão da teoria da conspiração sobre um possível divórcio entre os dois.

Boataria solta

Durante os últimos dois meses, em que a princesa Kate ficou recolhida em uma das residências reais em Norfolk, o casal virou alvo de rumores sobre sua condição de saúde. As teorias eram variadas: ela poderia ter feito uma plástica que deu errado, ou doou um órgão ao rei Charles, ou ainda poderia ter sido traída por William e maquinava sua vingança contra a família real.

As especulações só aumentaram quando a Princesa de Gales publicou sua primeira foto oficial após a cirurgia – a imagem, manipulada e editada, foi retirada de circulação por agências de notícias mundo afora e reacendeu teorias da conspiração nas redes sociais. Kate logo depois pediu desculpas públicas pela “confusão” e disse que foi ela mesma a responsável pela edição da fotografia, em que aparece com os três filhos no Dia das Mães (comemorado em 10 de março no Reino Unido).

No vídeo divulgado nesta sexta-feira, Kate pediu tempo e espaço para completar o tratamento e disse que espera retornar aos deveres reais em breve.

“Esperamos que entendam que, como uma família, agora precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto termino meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda alegria e estou ansiosa para retornar quando puder, mas por enquanto devo me concentrar em fazer uma recuperação completa”, disse ela, pedindo a todas as pessoas que enfrentam câncer para que “não percam a fé nem a esperança”.