Princesa Kate aparece em público pela 1ª vez após cirurgia; Veja vídeo

O tabloide britânico The Sun publicou na noite de segunda-feira 18 o primeiro vídeo público da princesa de Gales, Kate Middleton, desde sua cirurgia abdominal em janeiro – e subsequente sumiço que gerou uma onda de especulações. Segundo o jornal, o clipe foi filmado no último sábado 16.

Após semanas sem ser vista, Kate pode ser vista com aparência saudável em uma gravação onde carregando sacolas de compras ao lado do príncipe William, seu marido e herdeiro do trono. O Palácio de Kensington, que assessora o casal, não comentou sobre o vídeo.

WORLD EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for the first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William. She's looking great! This should shut the trolls up! pic.twitter.com/k2bD4LuHuI — The Sun (@TheSun) March 19, 2024

“Não senti que eles estivessem escondendo quem eram. Mas eles não sabiam bem como as pessoas reagiriam porque havia uma expectativa sobre o paradeiro deles e tive a sensação de que eles só queriam ser rápidos nisso”, contou Nelson Silva, 40 anos, ao Sun, responsável por gravar o clipe.

Chá de sumiço

Kate permaneceu internada durante duas semanas na London Clinic após a realização de uma “cirurgia abdominal” planejada e, segundo o hospital, bem sucedida. Depois disso, porém, ela não apareceu mais em público.

Continua após a publicidade

Seu último compromisso oficial foi no dia do Natal, junto com o resto da família real do Reino Unido. Depois disso, apenas algumas fotos borradas, supostamente mostrando a princesa, circularam nas redes sociais. No início deste mês, Kate emitiu sua primeira declaração pública desde sua hospitalização se desculpando por publicar uma foto editada dela com seus filhos.

A falta de atualizações sobre a princesa gerou diversas especulações sobre seu estado de saúde nas redes sociais. De acordo com o porta-voz de Kate, ela só deve retornar às suas funções oficiais depois da Páscoa, 31 de março, apesar de estar se recuperando bem.

O Palácio de Kensington também já havia pedido respeito em relação à privacidade da princesa e afirmou que novas informações só seriam pulicadas quando algo significativo acontecesse.