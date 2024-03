Que doença é essa? Sumiço da princesa Kate rende furacão de boatos

O.k., figuras públicas têm direito a uma certa dose de privacidade, inclusive em assuntos relativos à saúde. Mas a enxurrada de boatos e teorias estapafúrdias decorrentes das vagas informações prestadas pelo Palácio de Buckingham sobre o estado atual de Catherine, a princesa de Gales, pode estar abrindo frestas na histórica regra não escrita de fazer mistério sobre as doenças da família real. Prova disso seria — e aí entra em ação, de novo, a central de boataria — o suposto flagrante de Kate, obtido de longe por um paparazzo, em um carro dirigido pela mãe, Carole Middleton, dentro dos muros do Castelo de Windsor, onde ela mora. A foto roubada da princesa, séria e de óculos escuros, não foi publicada por nenhum tabloide, em respeito ao desejo dela de se recuperar em paz. Mas, claro, circulou nas redes sociais do reino, comprovando o básico: que Kate não está à beira da morte (e, claro, que as redes sociais têm menos princípios éticos do que os tabloides ingleses).

Outra “prova” da recuperação da princesa seria o anúncio pelo Ministério da Defesa de sua presença, inclusive com venda de ingressos, no desfile Trooping the Colour do dia 8 de junho, quando o regimento do qual é comandante vai se apresentar. O palácio não confirmou seu comparecimento — e só ele tem essa prerrogativa. Mas o simples comunicado levantou o ânimo dos súditos, preocupados com a falta de notícias sobre a segunda figura mais popular entre os royals, superada apenas pelo marido, William. Motivos de inquietação não faltam, e as míseras afirmações de Buckingham de que Kate “está bem” não ajudam.

O último compromisso público da princesa foi no Natal de 2023. Em 17 de janeiro, o palácio informou que ela havia se internado em uma clínica londrina para uma “cirurgia abdominal” programada, permaneceria hospitalizada por duas semanas e só retomaria compromissos públicos “depois da Páscoa”. Única dica: não se tratava de problema “canceroso”. Ela entrou e saiu da clínica sem ninguém ver. No mesmo dia, o mesmo palácio comunicou que o rei Charles se submeteria a um procedimento na mesma clínica para tratar da próstata aumentada, e durante a intervenção constatou-se a existência de “um tipo de câncer” (não especificado) do qual ele está “em tratamento” (não definido). A espiral de conjecturas negativas se intensificou no fim de fevereiro, quando William avisou em cima da hora que não compareceria a um compromisso importante por “questões pessoais”. A partir daí, a fábrica de rumores entrou em ritmo de superprodução.

No campo das fantasias médicas, há quem diga que Kate doou um rim a Charles. Ou que teria se submetido a uma aplicação de gordura para aumentar e firmar o bumbum (o tempo de recuperação bate). Outra turma de imaginação fértil acha que nem internada ela foi e o sumiço se deve a uma crise no casamento — ou William quis se separar e Kate teve uma crise nervosa ou ela descobriu uma traição e estaria exigindo o divórcio. “A verdade inescapável é que, no caso improvável de o casamento se tornar problemático, todo o castelo de cartas de Windsor poderá desmoronar”, escreveu a jornalista Tina Brown no livro The Palace Papers. Na vertente das suposições bem-humoradas, uma levanta a hipótese de que a princesa é a verdadeira identidade de Banksy, o artista misterioso, que não pintou nenhum grafite nesse tempo todo.

Ao contrário da nora sumida, o rei tem se deixado fotografar em uma ou outra ocasião, embora esteja ausente dos compromissos públicos. Sobrou para Camilla, que na licença do marido entrou em uma roda-viva de aparições — e que por isso mesmo resolveu tirar agora uma semana “para ficar com a família”, novo motivo de susto para os súditos aflitos. Ela e William têm presença confirmada nas cerimônias do Dia do Commonwealth, em 11 de março. Até lá, as atenções do público carente de notícias estarão voltadas para possíveis inconfidências de Gary Goldsmith, tio de Kate, que acaba de entrar para a mais recente temporada do Celebrity Big Brother. Quem viver verá.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883