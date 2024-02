As teorias da conspiração sobre sumiço de Kate Middleton

A princesa de Gales, Kate Middleton, não é vista pelo público desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal “programada”, em 16 de janeiro. A internação pegou o público de surpresa e abriu espaço para que tabloides britânicos especulassem a todo vapor sobre as possíveis motivações do procedimento, incluindo suspeitas de câncer. Uma fonte real, no entanto, descartou o diagnóstico da doença à emissora americana CNN. As notícias sobre a futura rainha do Reino Unido são esporádicas, emitidas pelo Palácio de Kensington, e apenas anunciam que Kate está em recuperação, sem dar detalhes para suprir as vontades dos curiosos, seguindo o comportamento de praxe da Família Real.

“Você está me dizendo que Kate Middleton – a mesma mulher que posou do lado de fora do hospital como uma maldita supermodelo poucas horas após o parto – de repente precisa de meses de recuperação antes de mostrar seu rosto? E a imprensa britânica agora respeita magicamente a privacidade? Isso parece… sinistro”, escreveu uma conta no X, antigo Twitter.

A ausência do príncipe William, seu marido, no serviço memorial do seu padrinho nesta terça-feira, 28, deu início a uma nova espiral de teorias da conspiração nas redes sociais. Como se fosse capaz de prever o futuro, Kensington avisou que William perderia o evento por “questões pessoais” e sem relação com a saúde de Kate, que “está bem”. Não foi suficiente. As publicações que citam o nome da princesa superam a marca de 90 mil e mergulham de cabeça nas mais surreais hipóteses para o “desaparecimento” de Kate.

Em um post com 9 milhões de visualizações, uma usuária escreveu que “Kate Middleton não é vista há cerca de dois meses” e incluiu um print que mostra uma pesquisa do Google sobre quanto tempo leva o processo de recuperação de uma “BBL”, a cirurgia estética Brazilian Butt Lift (algo como “lifting de bumbum”, em português) — técnica que aumenta os glúteos a partir de gorduras do paciente. A teoria insinua, então, que o procedimento abdominal da princesa de Gales teria sido realizado na verdade com essa finalidade. Alguns perfis argumentam, por sua vez, que ela teria feito uma cirurgia plástica facial que deu errado.

De doação de órgão a divórcio

Outra conspiração sugere que Kate teria doado um rim ao rei Charles, recém-diagnosticado com câncer, em troca de tornar-se rainha algum dia. A suposição é baseada no “procedimento corretivo” para o aumento da próstata realizado pelo monarca na London Clinic, mesmo hospital privado em que a princesa se recuperava da intervenção no abdômen, ocorrida pouco antes da internação de Charles.

Há quem acredite que o afastamento dos compromissos até a Pascoa, quando é estimado que Kate retorne às funções reais, tenha relação com dependências de substâncias, como álcool ou drogas. Nesse caso, ela estaria em uma clínica de reabilitação para tratamento.

Alguns usuários tentam encontrar alternativas mais plausíveis, como um divórcio, mas divergem sobre quem teria sido o primeiro a pedir pelo rompimento. Parte acredita que William tomou a iniciativa e “Kate teve um colapso”, já que “nós sabemos que não existe cirurgia de rotina que mantenha você no hospital por tanto tempo ou a ponto de não conseguir enviar uma mensagem”, escreveu uma adepta. A princesa, no entanto, está em recuperação em casa, na Adelaide Cottage, em Londres. Do outro lado, a ideia é de que Kate descobriu que tem sido traída e entregou os papeis de divórcio, mas os membros da monarquia estão tentando convencê-la a permanecer.

“Acho que Kate Middleton entregou os papéis do divórcio a William porque ela cansou das traições, mas fez isso quando Charles descobriu que ele estava morrendo, então o palácio disse: ‘Não posso ter um rei solteiro’ e agora eles estão fazendo tudo para fazê-la ficar, mas ela está recusando para participar da farsa”, afirmou outro perfil.