Quebra de privacidade em registro médico de Kate é alvo de investigação

O órgão de vigilância de dados do Reino Unido afirmou nesta quarta-feira, 20, que abriu uma investigação sobre uma possível quebra de privacidade dos registros médicos de Kate Middleton. A medida ocorre após uma denúncia contra funcionários da London Clinic, hospital onde a princesa realizou uma “cirurgia abdominal” em janeiro, por tentarem acessar seus dados e prontuário.

Pelo menos um membro da equipe da London Clinic, onde o rei Charles também passou por tratamentos em janeiro, foi flagrado tentando violar registros privados sobre o estado de saúde da princesa de Gales. Os gerentes do centro médico também estão investigado as alegações, segundo reportagem do jornal britânico Daily Mirror.

“Podemos confirmar que recebemos um relatório de violação e estamos avaliando as informações fornecidas”, afirmou um porta-voz do Gabinete do Comissário de Informação na quarta-feira.

O Palácio de Kensington se pronunciou afirmando que a investigação era “um assunto da London Clinic”.

Polêmicas sobre a princesa

Kate, 42, se afastou de suas funções oficiais no Palácio de Kensington e da vida pública desde a realização de uma cirurgia abdominal para uma condição que seus representantes disseram não ser “cancerígena”, mas que permanece desconhecida. Sua ausência gerou diversas especulações e teorias sobre seu estado de saúde nas redes sociais.

Sua última aparição pública oficial foi no dia do Natal, junto com o resto da família real do Reino Unido. Depois disso, Kate publicou uma foto ao lado de seus três filhos, que causou ainda mais polêmica após a descoberta de que a imagem foi editada. Ela fez sua primeira declaração pública desde a hospitalização se desculpando pelo ocorrido.

Na segunda-feira 18, o jornal britânico The Sun publicou um vídeo mostrando Kate e William, seu marido e herdeiro do trono, carregando sacolas de compras em uma loja em Windsor. O Palácio de Kensington recusou comentar sobre o vídeo, mas também não negou sua autenticidade.