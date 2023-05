A longa lista de artistas que vão se apresentar na coroação de Charles III

Com data marcada para o próximo domingo, 7, o Concerto da Coroação trará grandes apresentações em homenagem à ascensão ao trono do rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Artistas de diferentes gêneros musicais participarão da celebração nos gramados dos jardins do Castelo de Windsor, na Inglaterra, para um público de 20.000 convidados.

Vencedor de 5 BRIT Awards, maior premiação de música no Reino Unido, o cantor de ópera Andrea Bocelli fará um dueto com o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel, que recebeu o título de cavaleiro britânico pelos serviços prestados à música, em 2017. Terfel fará uma participação dupla, já que se apresentará na cerimônia de coroação do monarca, no sábado, 6.

As vendas superiores a cem milhões de discos solo ao redor do mundo garantiram o convite ao cantor norte-americano Lionel Richie. Ao chamar o concerto de um “evento único”, ele afirmou que dividir o palco com grandes artistas para celebrar o rei será “uma honra”. Com músicas que tomaram as paradas musicais na década de 1990, a famosa banda britânica Take That também integrará o line-up. No entanto, o antigo vocalista, Robbie Williams, que deixou o grupo em 1995, não estará presente.

“Este será nosso primeiro show ao vivo desde a Odyssey Tour, quatro anos atrás em 2019, e que palco para voltar! Uma enorme banda e orquestra ao vivo, um coro, bateristas militares, o cenário do Castelo de Windsor e a celebração de um novo rei. Mal podemos esperar”, disse o grupo em depoimento à BBC.

O show da cantora e compositora Freya Ridings, conhecida pela música ‘Lost without You’, ao lado do pianista Alexis French, fará parte da festividade. A dupla será acompanhada por uma orquestra de 70 músicos e uma banda da casa, composta pela Massed Bands of the Household Division e a Orquestra de Cordas da Condessa de Wessex. Os cantores Olly Murs e Paloma Faith, bem como a ex-membro do grupo The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, acompanham a sequência de apresentações.

Além disso, a cantora Katy Perry marcará presença no evento. Embaixadora do British Asian Trust, projeto fundado pelo monarca britânico que visa o combate ao tráfico e ao trabalho infantil nos países do sul da Ásia, a estrela do pop disse que a sua apresentação buscará “ajudar a iluminar ainda mais o fundo de proteção” para as crianças. Em 2020, quando foi nomeada ao cargo, Perry foi criticada pela imprensa local por não estar diretamente vinculada ao Reino Unido ou a um país asiático, apesar de ser embaixadora da Boa Vontade do UNICEF.

O Coral da Coroação, um conjunto de coros comunitários e cantores amadores de todo o Reino Unido, e Coral Virtual, integrado por cantores da Comunidade das Nações, estarão entre as atrações da noite. Lang Lang, pianista chinesa; Tiwa Savage, cantora nigeriana; DJ Pete Tong; Sonam Kapoor, estrela de Bollywood e Lucy, vencedora programa de talentos The Piano, formam a cena diversa de músicos confirmados para o concerto.

Apesar dos rumores de que o rei Charles estaria “ansioso” para convidar os artistas Ed Sheeran e Adele, as negociações não tiveram sucesso. Segundo a revista New Musical Express (NME), a cantora não teria respondido à proposta, enquanto Sheeran teria relatado problemas logísticos para chegar à celebração e compromissos já estabelecidos.

O monarca teria cotado também os cantores Elton John e Harry Styles, além de uma apresentação inédita das Spice Girls, mas sem sucesso. A noite de shows será apresentada por Hugh Bonneville, da série Downtown Abbey, e contará com aparições de atores, desde Tom Cruise ao Ursinho Pooh, para divulgar curiosidades sobre o novo monarca ao público.