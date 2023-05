Coroação de Charles III: quem vai e quem não vai à cerimônia?

Marcada para 6 de maio, a coroação do rei Charles III atrairá milhões de turistas para o solo britânico. Com uma cerimônia mais curta e restrita em relação à que foi feita para a rainha Elizabeth II, em 1953, o monarca estendeu o ilustre convite a cerca de 2.000 pessoas, abrangendo integrantes da realeza, chefes de Estado e celebridades.

De praxe, grande parte da monarquia britânica comparecerá ao evento histórico. Próximo na linha sucessória ao trono, o príncipe William e sua esposa, a princesa Catherine, participarão da cerimônia, assim como os seus três filhos: George, Charlotte e Louis. O primogênito, George, ficará responsável por conduzir a cauda do manto do seu avô pelo corredor da Abadia de Westminster, onde ocorrerá a cerimônia.

Apesar de ter abandonado as funções reais há três anos, o príncipe Harry marcará presença na coroação. No entanto, sua esposa, Meghan, não o acompanhará e ficará em casa com seus dois filhos, Archie e Lilibeth. A cerimônia acontece no quarto aniversário de Archie. O príncipe Andrew, acusado de abuso sexual, compõe a lista de confirmados, mas sua ex-esposa e duquesa de York, Sarah Ferguson, não teria sido convidada.

Os outros irmãos do rei Charles, a princesa Anne e o príncipe Edward, devem participar do evento, assim como as princesas Beatrice, Eugenie e Zara Tindall, que estará acompanhada de seu marido, Mike Tindall. Os netos da rainha consorte Camilla integrarão a procissão pela Abadia, enquanto sua irmã, Annabel Elliot, e a amiga Lady Lansdowne ocuparão o cargo de damas.

Quebrando uma tradição anterior, outras realezas também estarão presentes no evento. O príncipe Albert e a princesa Charlene de Mônaco; o rei Felipe e a rainha Letizia da Espanha; o príncipe herdeiro Akishino e a princesa Kiko do Japão, bem como o rei Carl XVI Gustaf e a princesa Victoria da Suécia devem cruzar as portas de Westminster no dia da cerimônia.

Além de membros da monarquia, representantes religiosos, chefes de Estado e renomados líderes mundiais prestigiarão o rei Charles. Sete ex-primeiros-ministros britânicos estarão no evento, incluindo Liz Truss, Boris Johnson e Theresa May. O presidente da França, Emmanuel Macron, comparecerá após adiar sua visita ao Reino Unido em consequência das constantes greves contra a reforma previdenciária no seu país. Segundo o jornal britânico The Times, o líder francês estaria retribuindo “amizade, respeito e estima” ao monarca.

Após visita a China, Portugal e Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também decidiu comparecer à cerimônia na Inglaterra. Além disso, o petista irá se encontrar com o primeiro-ministro, Rishi Sunak.

A VEJA, um diplomata brasileiro ligado à preparação da viagem revelou que a presença de Lula na solenidade dependia apenas da confirmação do encontro com Sunak, que também estará na Abadia junto à sua esposa, Akshata Murthy.

Em contrapartida, o chefe de Estado americano, Joe Biden, disse ao rei Charles durante um telefonema que não conseguiria comparecer, mas enviaria a primeira-dama, Jill Biden, em seu lugar. Já Alemanha e Itália serão representadas pelos presidentes Frank-Walter Steinmeier e Sergio Mattarella, não pelos primeiros-ministros Olaf Scholz e Giorgia Meloni.

Apesar do convite ter sido endereçado ao presidente da China, Xi Jinping, seu vice, Han Zheng, que marcará presença na coroação. A notícia foi recebida sob uma chuva de críticas da ala conservadora britânica, já que Zheng desempenhou um papel decisivo na repressão das manifestações em Hong Kong, em 2019.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda; o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos; o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese; o premiê do Paquistão, Shehbaz Sharif; o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, devem completar a festividade.

A longa lista de requisitados ainda inclui celebridades, como Stella McCartney, Rowan Atkinson e Joanna Lumley. A presença de David e Victoria Beckham, que estiveram no casamento do príncipe William e Kate, é cogitada. O ex-jogador de futebol enfrentou 12 horas de fila para se despedir da rainha Elizabeth, que morreu em setembro do ano passado.