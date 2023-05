O significado oculto por trás da arte para a coroação de Charles III

Há séculos, a família real britânica é cercada de simbolismos, usados, por vezes, para dizer o que não pode ser dito com palavras. Em alguns casos, as “mensagens” sutis estão no que seus membros fazem, usam ou vestem. Em outros, o recado pode estar em grandes homenagens à tradição real, ou o maior evento de um monarca: sua coroação.

Assim que o emblema feito para a coroação do rei Charles III foi divulgado pelo Palácio de Buckingham, o simbolismo não foi muita surpresa para aqueles que acompanham a monarquia. O desenho vai ser usado durante todo o evento, marcado para o próximo sábado, 7, desde o serviço religioso na Abadia de Westminster até festas nas ruas e mercadorias comercializadas.

O design do emblema, que está disponível em inglês e galês, apresenta um padrão floral de quatro espécies diferentes acompanhado de um tipo de letra serifada simples que percorre suas bordas, soletrando o nome do monarca e a data da coroação. Há uma rosa para a Inglaterra, um trevo para a Irlanda do Norte, um cardo para a Escócia e um narciso para o País de Gales. Essas quatro flores representam as quatro nações do Reino Unido e constituem a coroa de Santo Eduardo, que será colocada na cabeça do rei.

O designer responsável pelo projeto, Jony Ive, que já trabalhou na Apple e participou da criação de alguns dos maiores produtos da marca, como o iPhone e iPod originais, conta que, além do ativismo de Charles em causas ambientais, a arte também representa o otimismo celebrado com a chegada da primavera.

“O emblema fala do feliz otimismo da primavera e celebra o início desta nova era carolina para o Reino Unido. A modéstia gentil dessas formas naturais se combinam para definir um emblema que reconhece tanto a alegre quanto a profunda importância desta ocasião”, disse Ive, à rede CNN.