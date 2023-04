O que esperar da coroação do rei Charles III

Exatos 70 anos depois que a rainha Elizabeth II assumiu o trono, a coroação do rei Charles III vai ocorrer no dia 6 de maio, atraindo milhares de olhares para a Abadia de Westminster, em Londres. O novo monarca assumiu o cargo no momento da morte de sua mãe, em setembro do ano passado, mas depois do devido período de luto faz a cerimônia simbólica da sua ascensão.

Os dois dias de celebração remontam ao esplendor da tradição milenar. No entanto, neste ano, o Palácio de Buckingham afirmou que o evento será modernizado, para refletir o papel atual da monarquia britânica – e provar que a instituição arcaica não é supérflua –, enquanto ainda atende aos protocolos longa data. Cerca de 2.200 pessoas foram convidadas para assistir o evento de perto.

Sábado, 6 de maio

Conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, a celebração vai interditar as ruas de Londres e Windsor durante todo o fim de semana. Diferentemente da coroação da rainha Elizabeth II, que durou cerca de três horas, a cerimônia no próximo sábado deve ter até uma hora de duração.

O rei vai sair do Palácio de Buckingham ao lado de Camilla, a rainha consorte, às 11h (7h no horário de Brasília) em direção a Igreja em um percurso chamado “Procissão do Rei”.

Dentro da Abadia, local histórico que há 900 anos é palco do grande evento da monarquia, Charles III vai sentar-se na Cadeira da Coroação ao mesmo tempo que segura o cetro do soberano, uma haste de ouro com ametistas, diamantes, rubis e esmeraldas – pedras que representam o controle do rei sobre a nação. Ele também vai segurar o orbe do soberano, um globo dourado com cruz no topo, que representa o mundo cristão.

Protocolarmente, Charles III vai ser questionado durante a cerimônia se ele vai governar o Reino Unido e as nações da Commonwealth pela lei e justiça, sempre mantendo o cristianismo na nação. Apesar do juramento religioso, o monarca também vai tomar medidas para atuar como o “Defensor das Fés”, no plural, e incluir outros grupos religiosos em uma tentativa de mostrar uma nação contemporânea e diversificada.

Durante o grande evento, Charles vai ser ungido com o óleo de crisma, feito em Jerusalém, com azeitonas colhidas no Monte das Oliveiras, no Mosteiro de Maria Madalena e no Mosteiro da Ascensão. Ele também vai ser abençoado e consagrado pelo Arcebispo antes de vestir a Coroa de Santo Eduardo – acessório de ouro maciço adornado por mais de 400 pedras preciosas, incluindo rubis e safiras.

Já a rainha consorte vai ser coroada com a Coroa da Rainha Mary, modificada com os diamantes Cullinan III, IV e V da coleção de joias pessoais da rainha Elizabeth II. Posteriormente, o adorno será substituído pela Coroa do Estado Imperial antes do final da cerimônia.

Após a coroação, Charles solicitou que uma música ortodoxa grega do Byzantine Chant Ensemble tocasse durante o serviço religioso, para homenagear seu pai, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021. O consorte de Elizabeth, da casa alemã de Glücksburg, era um príncipe da Grécia e da Dinamarca.

Além disso, o rei contratou o músico britânico, Andrew Lloyd Webber, para compor o hino da coroação, uma das 12 peças que o rei escolheu pessoalmente.

Após a cerimônia, às 14h (10h de Brasília), Charles e Camilla vão fazer a Procissão da Coroação, uma viagem de 2,1 quilômetros de volta ao palácio de Buckingham. É provável que o público se alinhe nas ruas da rota da procissão para ter um vislumbre do monarca recém-coroado. Espera-se também que os membros da realeza apareçam na varanda do palácio para acenarem aos espectadores.

Domingo, 7 de maio

No dia seguinte, está marcado o “Grande Almoço da Coroação”, iniciativa é organizada pelo Eden Project, caridade que Camilla apoia desde 2013. Tanto o rei quanto a rainha escolheram uma quiche de inspiração francesa para marcar a coroação. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou que vai oferecer seu próprio almoço na rua, recebendo voluntários de todo o país.

Já à noite, o gramado leste do Castelo De Windsor vai receber o show da coroação, pela primeira vez realizado no terreno do castelo. Os headliners incluem a banda Take That, o músico Lionel Ritchie, o cantor de ópera italiana Andrea Bocelli e a cantora Katy Perry – embaixadora do British Asian Trust, uma instituição de caridade liderada por Charles.

Cerca de 10.000 ingressos foram sorteados ao público britânico por meio de uma divisão geográfica. Outros 57 locais vão transmitir o show em telões ao redor do país.

Segunda-feira, 8 de maio

O dia vai ser feriado para os britânicos. A primeira segunda-feira após a coroação reúne grupos de caridade eleitos em um evento chamado “A grande ajuda”.

Os parceiros convidados incluem a The Scout Association, maior iniciativa de escoteiros do Reino Unido, o Royal Voluntary Service, organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas de toda Inglaterra, e outros grupos religiosos de todo o Reino Unido. A iniciativa tem como objetivo incentivar o público a apoiar a comunidade local e o voluntariado, em homenagem ao rei.