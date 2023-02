O boicote de estrelas da música à coroação do rei Charles III

Prevista para acontecer entre 6 de maio, a coroação do rei Charles III, filho e sucessor da rainha Elizabeth II, não contará com algumas estrelas britânicas. O boicote à tradicional cerimônia envolve Elton John, Harry Styles, Spice Girls, Adele, Robbie Williams e Ed Sheeran. Segundo o The Sun, a agenda dos artistas seria o principal empecilho.

Visto como uma das prioridades de Charles para o show da cerimônia, Elton John alegou falta de espaço em sua agenda devido a uma turnê na Europa, além de outros compromissos. Entretanto, há rumores de que a recusa tenha a ver com a amizade do astro com a princesa Diana (1961-1997), que sofria com a infidelidade do então marido com Camilla –hoje, esposa do rei e rainha consorte por consequência. Harry Styles está ocupado dando continuidade à sua turnê Love On Tour; as integrantes do grupo Spice Girls alegaram falta de tempo hábil para ensaiarem por compromissos individuais. Já Adele recusou a proposta sem dar explicações. A vencedora do Grammy atualmente se apresenta em Las Vegas e não tem shows agendados para a data da cerimônia de coroação, mas não se manifestou sobre o convite declinado.

Até o momento, o rei Charles se contenta com Olly Murs, o grupo Take That (sem Robbie Williams), Lionel Richie, Kylie e Dannii Minogue, e o compositor Andrew Lloyd Webber. Além do festival de música, haverá a missa de coroação, procissões e shows de luzes e drones.