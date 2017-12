Flávia Rezek conquista o Prêmio Veja-se na categoria Educação

Flávia Rezek, diretora de uma Escola Municipal do Rio de Janeiro, subiu ao palco do Teatro Santander nesta terça-feira para receber o Prêmio Veja-se na categoria Educação. Ela concorreu com o professor Antônio Amaral e o youtuber Felipe Castanhari.

“Eu venho de uma comunidade complicada. Hoje estava no almoço falando com o meu pessoal para ver se eles chegaram bem em casa, porque teve tiroteio”, disse Flávia após receber o troféu das mãos do nadador Cesar Cielo. Ela também homenageou a professora Claudia Costin em seu discurso. O evento contou com o patrocínio da Vivara, da Petrobras, da Água Mineral Ama e da Guardian Glass.

Sobre a trajetória

Flávia Rezek dirige uma escola pública que, apesar de estar situada em uma favela carioca conflagrada, a do Jacaré, figura entre as quinze melhores do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Segundo a diretora, a escola nunca teve problemas de envolvimento de alunos com entorpecentes. Não que não haja dificuldades. Só neste ano, a instituição passou onze dias fechada, sem falar nas muitas ocasiões em que as aulas foram interrompidas por barulho de tiros ou nas situações em que confrontos impediram os alunos de chegar ao colégio.

Filha de professores e formada em psicologia, Flávia tem presença marcante quando caminha pelo colégio durante o recreio, e é parada a cada passo pelos estudantes, sempre com demonstrações de afeto. “Eles me contam sua vida. Já cheguei a intervir em namoros e saber de segredos pessoais antes dos pais. Esse acompanhamento humano faz toda a diferença no resultado pedagógico”, orgulha-se.