Priscila Miranda recebe o Prêmio Veja-se na categoria Saúde

A médica Priscila Miranda subiu ao palco do Teatro Santander, em São Paulo, para receber o Prêmio Veja-se na categoria Saúde. A oncologista e paliativista dirige o Hospital Dia Oncovida e fundou uma associação que acolhe pacientes carentes em Montes Claros (MG). Concorriam também nesta categoria o psiquiatra Guilherme Polanczyk, coordenador no Instituto de Pediatria da USP, e o pediatra e geneticista Salmo Raskin, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genetika.

Durante a premiação, que acontece no Teatro Santander, em São Paulo, Priscila disse: “Esse prêmio são para todos os brasileiros que realmente acreditam no país. Eu tenho orgulho de ser brasileira”. O troféu foi entregue pela endocrinologista Maria Edna de Melo e do urologista Miguel Srougi. O evento contou com o patrocínio da Vivara, da Petrobras, da Água Mineral Ama e da Guardian Glass.

Sobre a trajetória

Graças à iniciativa Associação Presente, da médica Priscila Miranda, a cidade de Montes Claros, no coração da área mais pobre do Estado de Minas Gerais, oferece esperança a milhares de pessoas que sofrem de câncer. Elas deixam as cidades das redondezas em busca de atendimento médico e tratamentos específicos como quimioterapia e radioterapia.

No começo, em 2004, o local era pequeno, com dois cômodos e seis leitos. Hoje, tem 800 metros quadrados e abriga 32 pessoas. Além de uma cama para dormir, banho quente e refeições balanceadas, os pacientes têm acesso a orientação com assistente social, atendimento nutricional e psicóloga. Os doentes também recebem apoio espiritual, participam de atividades de entretenimento, como roda de viola e palestras, e aprendem artesanato. Desde o início, a associação já ajudou mais de 7.000 pessoas.