Prêmio Veja-se: Roberto Nogueira vence na categoria Inovação

O empresário Roberto Nogueira foi o campeão da categoria Inovação do Prêmio Veja-se, cuja cerimônia aconteceu nesta terça-feira, em São Paulo. Os outros dois finalistas eram a geógrafa Ane Alencar, que ajuda populações indígenas a lidar com mudanças climáticas, o engenheiro ambiental Daniele Cesano, que desenvolve soluções em agricultura familiar.

“Não é apenas levar internet ou televisão, mas levar desenvolvimento para o Nordeste. São pessoas que nunca saíram de suas cidades e hoje sonham com a internet”, disse Roberto, após receber o prêmio das mãos do matemático Artur Avila e da geneticista Mayana Zatz. O evento contou com o patrocínio da Vivara, da Petrobras, da Água Mineral Ama e da Guardian Glass.

Trajetória

Caçula entre dez irmãos, o empresário sentiu a seca pela primeira vez aos 5 anos, em 1970, quando a família atravessou o ano dependendo de alimentação providenciada pelo estado. Ele começou os estudos aos 10 anos; quando completou 13, seu pai comprou um rádio de pilha.

Até os 16, Nogueira não sabia o que era viver com energia elétrica, quando enfim sua casa ganhou uma televisão, cuja tela iluminou um novo universo de possibilidades. Aos 21 anos, ele concluiu o ensino médio e o curso de eletrônica de rádio e TV por correspondência do Instituto Universal Brasileiro. Passou vinte anos em São Paulo e voltou para Pereiro (CE) a fim de vender computadores. Quando percebeu que a falta de internet impedia o interesse das pessoas pelo produto, fundou a Brisanet, em 1998, oferecendo conectividade via rádio a cidades do interior. Hoje, fornece acesso ultrarrápido com fibra ótica.