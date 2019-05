Comer de forma saudável não precisa ser sinônimo de comida sem graça. As possibilidades de preparos saborosos aumentaram com a popularização de ingredientes que eram desconhecidos há alguns anos — como quinoa, agave e óleo de coco. VEJA selecionou dez receitas simples de fazer, que vão de entradas a petiscos e sobremesas. Confira:

Neste prato, a carne moída dá lugar à nutritiva lentilha. Além de ser fácil e rápido de preparar, este grão absorve bem o sabor dos temperos, o que o torna bastante versátil. A lentilha tem ainda alto valor proteico: uma xícara possui cerca de 15 gramas de proteínas. O ingrediente é uma opção para vegetarianos e veganos. (Clique aqui para ver a receita completa)

Mais rica nutricionalmente do que o trigo — usado na receita de tabule tradicional —, a quinoa é uma opção para quem busca uma alimentação mais saudável. Além de não conter glúten, é um dos poucos alimentos vegetais que são considerados proteínas completas. (Clique aqui para ver o passo a passo)

Apesar do nome, este “pão de queijo” não leva o laticínio em sua massa, mas batata-doce. Ainda assim ele lembra muito o original: aerado, elástico no centro quando partido e salgadinho. É uma ótima opção de lanche até para os veganos. (Conheça a receita completa)

O segredo deste brownie mais saudável é o uso de um purê de abóboras no lugar da manteiga. Além de diminuir as calorias e as gorduras da receita, o ingrediente proporciona uma textura bem macia ao doce e faz com que ele fique úmido, como a versão original. (Aprenda a fazer aqui)

Depois de provar esta granola saudável e simples de fazer, dificilmente você irá querer comprar as versões industrializadas e cheias de conservantes. Além de conter oleaginosas, que são ricas em gorduras insaturadas, proteínas, fibras e antioxidantes, a receita leva coco, que também traz vários benefícios à saúde. (Veja aqui a receita)

Esta receita é uma alternativa para aqueles que precisam comer mais legumes, mas não são muito fãs desses alimentos. A tradicional carne moída é substituída pelo frango, que é menos gorduroso e calórico do que a proteína bovina. Este hambúrguer ainda é feito no forno, o que facilita o preparo e diminui o número de calorias e gorduras em comparação ao frito. (Conheça o passo a passo da receita completa)

O segredo desta receita vegana são as castanhas-de-caju, que ficam de molho em água por 12 horas e dão cremosidade ao recheio de bananas (sem as gorduras e açúcares presentes nos ingredientes da versão original). O açúcar refinado também passa longe deste preparo, que usa agave e a doçura natural das bananas como adoçantes. (Clique aqui para ver o passo a passo)

No lugar do macarrão de trigo, abobrinhas cortadas em tiras. E para substituir o queijo pecorino, sementes de girassol e um pouquinho de parmesão. Esta versão mais saudável da receita cacio e pepe (ou queijo e pimenta, em italiano) é tão gostosa quanto a tradicional, mas muito mais leve e de fácil digestão. (Veja aqui a receita completa)

Nesta versão mais saudável de trufa, a grande estrela é a tâmara. Naturalmente doce, ela dispensa o uso de outros adoçantes no preparo, economizando calorias e oferecendo mais benefícios à saúde. O cacau usado na receita também possui flavonoides, um antioxidante natural. (Confira a receita completa)

O arroz selvagem é uma ótima alternativa ao tipo branco de todos os dias. Ele possui o dobro de proteínas da versão integral e o seu nível de antioxidantes é 30 vezes maior do que o arroz tradicional. (Clique aqui para a receita)