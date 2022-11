Marrocos surpreende a Bélgica e assume liderança do grupo F da Copa

A “zebra” passeou mais uma vez na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, 27, a Bélgica tinha a possibilidade de garantir presença nas oitavas, mas foi surpreendida pelo Marrocos. No estádio Al Thumama, Sabiri e Aboukhlal garantiram a vitória por 2 a 0 e a liderança do grupo F para a seleção africana.

O resultado coloca os marroquinos na liderança do grupo F, com quatro pontos, seguido pela Bélgica, com um a menos. Croácia e Canadá completam o grupo e ainda se enfrentam para embolar ainda mais a situação das equipes no torneio. O encontro acontece logo mais, às 13h (de Brasília).

Antes da bola rolar, a boa notícia para a Bélgica era a presença de Romelu Lukaku no banco de reservas. Ainda sem plenas condições físicas, o atacante foi relacionado e viria a entrar na reta final.

Já a seleção de Marrocos recebeu a má notícia envolvendo o goleiro Bono, que sentiu uma indisposição minutos antes do apito inicial e nem chegou a começar a partida.

Em ação no gramado do Al Thumama, a seleção da Bélgica dominou todas as ações, controlou a posse de bola, mas sofreu na criação. Mesmo com De Bruyne, a equipe europeia não conseguia nenhuma chance clara de gol.

Antes do intervalo, no último lance da primeira etapa, Ziyech cobrou falta em direção ao gol e surpreendeu o goleiro Courtois. O susto belga passou quando a arbitragem, com ajuda do VAR, assinalou interferência e impedimento do atleta marroquino.

A Bélgica voltou com mais dificuldades para a segunda etapa e o Marrocos percebeu o momento. Os Leões do Atlas se soltaram em campo, principalmente com os extremos Ziyech, Hakimi e Boufal.

Em bola parada semelhante ao gol anulado, no final do primeiro tempo, agora foi a vez de Sabiri chamar a responsabilidade. Aos 28 minutos, o meia bateu direto para o gol e mais uma vez Courtois se atrapalhou.

Na reta final, Aboukhlal aproveitou o contragolpe fatal e decretou o resultado por 2 a 0.