Tite esconde escalação contra a Suíça e mantém fé sobre retorno de Neymar

DOHA – Tite concedeu neste domingo, 27, na véspera do duelo da seleção brasileira diante da Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. O treinador se disse confiante no retorno de Neymar e Danilo, mas não revelou quem serão seus substitutos. Na lateral-direita, Daniel Alves é o reserva imediato, mas o zagueiro Eder Militão pode atuar na posição. No meio, Fred, Bruno Guimarães, Rodrygo e Everton Ribeiro surgem como alternativa ao camisa 10.

“A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, agora, passar só na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, brincou Tite.

O treinador voltou a prestar solidariedade aos atletas machucados e seguiu confiante em seus retornos. “Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Medicamente, clinicamente, não tenho lugar de fala, mas tenho também as palavras médicas que têm”. Tite se disse arrependido de não ter substituído Danilo na estreia diante da Sérvia. “Eu errei porque tinha que ter uma substituição a mais para fazer. O Danilo, assim como o Neymar, teve uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional, mas sim de companheirismo.”

O zagueiro Marquinhos também compareceu à entrevista coletiva e falou sobre a situação do companheiro de clube, Neymar. “Na hora, no momento, até digerir tudo, é uma situação delicada. Após a partida eu o vi triste. Acho que é normal, por tudo aquilo que ele sonhava, a vontade que tinha, e agora estar sofrendo uma lesão. Hoje, após exames, tratamento, ele está dormindo na fisioterapia, fazendo 24 horas por dia, isso mostra o quanto ele quer estar de volta com a gente”, disse o zagueiro.

“Não sabemos quando, mas esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com saúde mental e física também. Mas hoje eu o vejo muito melhor. É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Eu vejo ele muito bem e confiante na volta dele, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno dele. Ele está muito focado. Está dormindo na fisioterapia, 24 horas por dia para que possa estar de volta”, completou Marquinhos.

A seleção realiza o último treino antes da estreia nesta tarde, às 16h30 locais (10h30 de Brasília). O jogo diante da Suíça acontece no estádio 974, a partir das 13h (de Brasília) da segunda-feira, 28.