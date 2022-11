A estúpida agressão verbal contra Gilberto Gil no Catar

DOHA – É vergonhoso, constrangedor e assustador. Alguns torcedores brasileiros no Catar parecem não saber distinguir o aceitável do inaceitável, a decência da indecência. Pouco lhes importa o futebol da seleção – parecem dispostos a alimentar a raiva e a polarização, como se ao país coubesse um eterno terceiro turno das eleições.

O cantor e compositor Gilberto Gil, acompanhado da mulher, a empresária Flora Gil, e de dois netos, foi agredido verbalmente ao entrar nas arquibancadas do estádio Lusail, no Catar, para o jogo entre Brasil e Sérvia, na quinta-feira, 24. A família acompanha as partidas do Mundial.

A cena é infame. Gil caminha de mãos dadas com Flora. “Vamos Bolsonaro”, grita um dos agressores. “Vamos, Lei Rouanet!”, esbraveja outro. Um dos homens leva um copo de cerveja na mão – sem álcool, porque é proibido dentro dos estádios. A pessoa que filma o casal por trás, passa na frente deles, estaciona em uma das portas de acesso à arquibancada e ordena, falando em inglês: “Go Ahead!”. E prossegue: ” Vem, você ajudou o Brasil pra c……. Aí, Lei Rouanet, Lei Rouanet, obrigado filho da p…”.

Em sua conta no Instagram, o deputado federal André Janones, uma das figuras centrais da campanha de Lula, escreveu: “A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solidariedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória.”

Caetano Veloso também reagiu. “Meu irmão na música e na vida, Gilberto Gil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com a sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdade sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos”.

