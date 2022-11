Costa Rica bate Japão, segue viva e embola o grupo E da Copa do Mundo

A Costa Rica se recuperou do vexame da estreia em grande estilo, ao bater o Japão por 1 a 0 neste domingo, 27, e embolar todo o Grupo E da Copa do Mundo do Catar. Já no fim da partida, aos 36 do segundo tempo, quando a equipe asiática era superior, Keysher Fuller acertou um belo chute e garantiu o triunfo dos costa-riquenhos no Estádio Al Rayyan, em Doha.

A chave agora ficou completamente aberta, já que Epanha, Japão e Costa Rica somam três pontos cada, enquanto a Alemanha é a lanterna zerada, mas com chance de se recuperar neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), diante da Espanha.

Na rodada decisiva da fase de grupos, o Japão enfrenta a Espanha, enquanto a Costa Rica pega a Alemanha, ambos na quinta-feira, às 16h (de Brasília). Derrotada por 7 a 0 pela Espanha na estreia, a seleção centro-americana ainda tem situação mais complicada, pois não pode contar com o saldo de gols.