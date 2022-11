FOTOS: As reações do decisivo Messi em noite de recordes pela Argentina

A Argentina voltou a respirar na Copa do Mundo do Catar. O grito de alívio veio com o gol decisivo de Lionel Messi, que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 contra o México, no estádio Lusail. Além da noite mágica que deixou a seleção alviceleste viva no Mundial, Messi também igualou recordes de Maradona – ambos com 21 jogos e oito gols em Mundiais.

Confira as fotos de Messi na vitória contra o México:

Continua após a publicidade