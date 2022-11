Croácia goleia o Canadá e consolida segunda eliminação no Catar

O Canadá viveu um misto de emoções neste domingo, 27. No confronto diante da Croácia, a seleção da América do Norte comemorou o primeiro gol do país na história dos Mundiais, marcado por Alphonso Davies. Mesmo assim, a equipe sofreu a virada e perdeu por 4 a 1, no estádio Internacional Khalifa.

O resultado ainda eliminou os canadense da Copa do Mundo do Catar e deixou a própria Croácia na liderança do grupo F. Antes deles, somente o anfitrião Catar já não tinha mais chances de classificação.

A Croácia agora é líder do grupo F, com os mesmos quatro pontos de Marrocos. A chave, contudo, segue aberta. Os croatas fazem um confronto direto na última rodada, contra a Bélgica, na próxima quinta-feira, às 12h (de Brasília).

Já o Canadá vai cumprir tabela contra Marrocos, que tenta confirmar presença nas oitavas. O encontro acontece no mesmo dia, quinta-feira, às 12h (de Brasília).

O encontro entre Croácia e Canadá também ganhou destaque pelas polêmicas fora do campo. O técnico inglês do Canadá, John Herdman, disse que iria “f… a Croácia”, em coletiva pré-jogo.

Mais tarde, o treinador adversário exigiu respeito: “A equipe croata merece o respeito de todos porque demonstramos isso através de nossos resultados, do nosso jogo, e do nosso comportamento durante a Copa do Mundo”, respondeu Zlatko Dalic.

Com a bola rolando, Alphonso Davies precisou de um minuto e meio para fazer história. A referência técnica da equipe voou de cabeça na grande área e anotou o primeiro gol do Canadá na história das Copas, se redimindo do pênalti desperdiçado na estreia.

O problema foi a postura canadense após o tento. A equipe recuou em campo, deu espaço para a Croácia, que respondeu. Aos 36 minutos, Kramaric deixou tudo igual e, antes do intervalo, Livaja virou o marcador.

Com o resultado eliminando o Canadá do Mundial, a equipe se lançou para o ataque e deixou espaço no campo defensivo. Os canadenses até chegaram a flertar com o empate, mas Kramaric voltou a aparecer para os croatas e definiu o jogo. Ainda deu tempo, nos acréscimos, de aumentar o placar e Majer fechou a conta com o quarto gol.